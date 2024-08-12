台中西施直播時教訓10歲兒滿臉血 她昨晚到案喊冤：「我沒打」
台中市彭姓女子是檳榔西施，10日在檳榔攤直播時，出手攻擊年僅10歲的兒子，被鏡頭拍下部分鏡頭，至少打了3下，男童再出現在鏡頭前時已鼻血直流，警方昨天凌晨前往檳榔攤，但大門深鎖，彭女直至是昨天深夜到案，身有酒氣，彭女否認有打小孩犯行，但警方詢問男童及男童父親後，認定涉犯傷害兒童等罪，依法送辦，另通知社會局介入。
網路社群在前天流傳一支影片，影片中一名彭姓檳榔西施在10日直播時，先在店內對10歲兒子辱罵三字經後，對兒子至少動手三下，接著才將兒子抱離鏡頭外，男童後來是流鼻血出現在鏡頭前，警方在11日凌晨零時許獲報，前往該間檳榔攤時，大門深鎖。
昨天晚間10時許，彭女才到派出所應詢，身上仍有酒氣，彭女否認有打小孩，不過與男童及父親的說法有所出入，警方仍依傷害少年、違反兒少法等罪，函送台中地檢署偵辦，另外依規定通知社會局，協助聲請暫時保護令。
經查，彭姓女子（34歲）曾在2022年間，以膠帶貼乳頭方式、露出雙峰方式攬客，因影片上傳網路後，當時台中市第三警分局將彭女與林姓負責人、許姓員工依妨害風化送辦，但昨天凌晨警方又獲報，彭女疑在開直播時，在檳榔攤內毆打兒子，導致男童流鼻血，影片被上傳到網路社群「社會事新聞影音」，警方據報查處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言