台中西施直播時教訓10歲兒滿臉血 她昨晚到案喊冤：「我沒打」

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓女子是檳榔西施，10日在檳榔攤直播時，出手攻擊年僅10歲的兒子，被鏡頭拍下部分鏡頭，至少打了3下，男童再出現在鏡頭前時已鼻血直流，警方昨天凌晨前往檳榔攤，但大門深鎖，彭女直至是昨天深夜到案，身有酒氣，彭女否認有打小孩犯行，但警方詢問男童及男童父親後，認定涉犯傷害兒童等罪，依法送辦，另通知社會局介入。

網路社群在前天流傳一支影片，影片中一名彭姓檳榔西施在10日直播時，先在店內對10歲兒子辱罵三字經後，對兒子至少動手三下，接著才將兒子抱離鏡頭外，男童後來是流鼻血出現在鏡頭前，警方在11日凌晨零時許獲報，前往該間檳榔攤時，大門深鎖。

昨天晚間10時許，彭女才到派出所應詢，身上仍有酒氣，彭女否認有打小孩，不過與男童及父親的說法有所出入，警方仍依傷害少年、違反兒少法等罪，函送台中地檢署偵辦，另外依規定通知社會局，協助聲請暫時保護令。

經查，彭姓女子（34歲）曾在2022年間，以膠帶貼乳頭方式、露出雙峰方式攬客，因影片上傳網路後，當時台中市第三警分局將彭女與林姓負責人、許姓員工依妨害風化送辦，但昨天凌晨警方又獲報，彭女疑在開直播時，在檳榔攤內毆打兒子，導致男童流鼻血，影片被上傳到網路社群「社會事新聞影音」，警方據報查處。

台中市彭姓女子2年前曾以膠帶貼乳頭、露出雙峰方式攬客，昨被爆料疑毆打男童。圖／摘自社會事新聞影音
台中市彭姓女子2年前曾以膠帶貼乳頭、露出雙峰方式攬客，昨被爆料疑毆打男童。圖／摘自社會事新聞影音
台中市彭姓女子2年前曾以膠帶貼乳頭、露出雙峰方式攬客，昨被爆料疑毆打男童。圖／讀者提供
台中市彭姓女子2年前曾以膠帶貼乳頭、露出雙峰方式攬客，昨被爆料疑毆打男童。圖／讀者提供
台中市彭姓女子2年前曾以膠帶貼乳頭、露出雙峰方式攬客，昨被爆料疑毆打男童，男童流鼻血。圖／摘自社會事新聞影音
台中市彭姓女子2年前曾以膠帶貼乳頭、露出雙峰方式攬客，昨被爆料疑毆打男童，男童流鼻血。圖／摘自社會事新聞影音

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