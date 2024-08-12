離開29分害漸凍症老翁缺氧喪命 看護要賠726萬元

高雄陳姓女看護受託照顧罹患漸凍症的朱姓老翁，為了上樓拿取給朱翁引用的灌食果汁，短暫離開朱男半小時，結果朱的呼吸管卻突然脫落，等到陳女發現時已嚴重缺氧，送醫急救後死亡，家屬事後向陳女求償1450萬元，高雄高分院審理後，判陳女應賠726萬元。

判決指出，朱男2015年罹患漸凍症，因呼吸道肌力不足，為免血氧濃度過低導致生命危險，都需要使用呼吸器維持正常呼吸，家屬便委託陳女負責照料。

2020年4月26日下午，陳女照顧朱翁時，短暫上樓至廚房拿取朱翁要飲用的灌食果汁，結果陳女離開期間，朱翁的呼吸管卻脫落，雖然呼吸器發出警告聲，但人在9樓廚房的陳女卻未聽到，等到她下樓朱翁已嚴重缺氧。

事後朱送醫後，因缺氧性腦病變變成植物人，事後就醫約1年，朱翁仍因腦髓瀰漫性壞死、軟化及液化、導致併急性胰臟炎與腹膜炎及全身系統性水腫而不治死亡。

朱翁家屬不滿，認為陳女不應該擅離工作崗位，對陳女提告，高雄地院、高雄高分院審理後，均依過失致死罪，判處陳女有期徒刑10月，尚未定讞。

朱翁家屬另提起事賠償1450萬元，高雄地院民事庭審理時，法官審酌另兩名照顧朱翁的特別護理師說法，認為朱在使用拍痰機時，因會產生震動導致呼吸管脫落風險，不容許離開過久。

法官認為，陳女在拍痰機運作期間，離開朱翁長達29分鐘，最終導致朱翁呼吸管脫落，與後續死因存有因果關係，要負過失責任，判決陳女應賠償740萬元。

陳女不服上訴，指朱翁在呼吸管脫落約1年後才死亡，死因與她無因果關係；且當時是朱的家屬要她上樓拿果汁，並非無故或擅自離開