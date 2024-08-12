地磅偷裝「後門」想誆鋼鐵大廠 完工2小時就被識破

高雄許姓男子串通某鋼鐵大廠的許姓保全，趁許姓保全當班時，在地磅電腦動手腳，以便出售廢鋼材時，可以獲得較高的利潤，結果安裝不到2小時，就因數字跳動異常，被工廠上班員工抓包，高雄地院、高雄高分院審理後，許男及許姓保全被依詐欺未遂1年6月、1年5月徒刑。可上訴。

判決指出，許姓保全在高雄小港某大型煉鋼廠任職，該廠向下游收購的廢棄鋼材重新冶煉，2019年2月間，某廠商希望過磅時可以「增重」，許男先與許姓保全串通，趁許姓保全當班時，再由他帶著兩名男子進入廠區竄改地磅電腦。

同年2月25日清晨6時許，許姓保全完成交班後，隨即通知許男到場，將地磅電腦的荷重感應器、重量顯示器之間，加裝一條可以遠端遙控改變磅重的電子感應線，若有特定車輛載廢鋼進場，便能竄改過磅數據獲利。

不過，電子感應線裝好不到兩小時，負責過磅業務的員工上班後，發現辦公室擺設遭人動過，調閱監視器才發現有廠外人士在內鬼鬼祟祟，經地磅維修人員檢查後，果然發現電子感應線，當場揪出內鬼。

高雄地院審理時，許男大聲喊冤，稱他是受柯姓男子指示安裝感應線，結果柯男沒事，他卻被起訴；許姓保全則否認跟許男串通，稱案發前他打給許男是叫他起床尿尿，當時他在地磅站時，他肚子痛人也不在，跟他無關。

但法官依據現場監視器畫面，認為許男當時和兩名不詳人士在地磅站測試數據，且按壓手中疑似遙控器以後，地磅數據隨即歸零，當時確實是由許男安裝感應線。

至於許姓保全，案發當天短短4小時內，就許男有過8次通話，應是利用警衛機會，與許男裡應外合，以許男當天測試地磅數據狀況來看，若非保全允許，怎會讓他自由進出地磅站，不採信兩人說法。

法官綜合事證，認為許男與許姓保全涉嫌竄改過磅數據，已構成詐欺，但犯行僅止於未遂，一審依詐欺未遂1年6月、1年5月徒刑；至於許男咬出的柯男，檢方偵辦時因缺少定罪證據，不起訴處分。