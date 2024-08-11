影／「6666」太招搖…保時捷跑車掛偽造車牌 拒攔查衝雪隧被逮

國道警察第九大隊今上午執行國5道路檢勤務時，在雪隧入口發現紅色保時捷跑車疑似掛偽造車牌，不服攔查加速逃逸，警方火速追緝在雪隧逮到81年次簡男；經查，原車牌因超速被吊扣，竟以RFU-6666沒有車籍登錄資料的偽造車牌到處趴趴走，涉犯刑法偽造特種文書罪，最重可處1年以下有期徒刑，1萬800元罰款。

國道第九公路警察大隊今天上午8時50分，在頭城入口匝道執行交通專案路檢勤務時，發現一輛紅色保時捷跑車疑似懸掛偽造車牌，員警進行攔檢時，該車不服攔查並加速逃逸，警方立即開車進行尾隨於雪山隧道。簡男開車飛速，但雪隧無處循逃，警方鳴笛追逐，驚動不少用路人。

警方運用車流狀況在適當時機予以攔停，經查該車所懸掛車牌RFU-6666並未存在於監理機關車籍資料檔案中，且車牌材質顏色經目視，明顯異於一般正常車牌。

經查，該車為簡姓男子駕駛，原車號牌RDZ-000*於今年3月因超速致車牌遭監理機關吊扣，車主坦承因車牌遭受吊扣，於是向友人購買偽造車牌，繼續開車使用到處趴趴走，今天是宜蘭旅遊的返途中被警方查獲。

警方說，本案涉及刑法第212條偽造特種文書罪，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金及道路交通管理處罰條例第12條第3款汽車使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人3600元以上1萬800元以下罰鍰，並禁止行駛。

全案除了依法舉發交通違規並移送法辦，後續也會深入調查簡男所懸掛偽造車牌來源及使用期間相關違規或違法行為。國九大隊呼籲用路人行駛道路依速限行駛，避免超速違規造成車輛牌照吊扣，車輛號牌與行車執照屬具公文書性質的特種文書，擅自偽造、變造車牌販售或懸掛在車輛行駛，最重可判1年徒刑，最重處1萬800元罰鍰，切勿心存僥倖。