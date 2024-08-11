桃園火車站驚見遛鳥俠！醉男脫衣大鬧不甩警 旅客傻眼

桃園火車站昨傍晚出現一名男子喝酒醉，在車站裡脫衣服全裸，嚇壞附近旅客，男子一路走到車站外經勸阻才緩緩穿衣，警方獲報到場男子打著赤膊，但面對警方詢問皆不回應，警方將男子帶回派出所後聯繫其家屬將人領回。

警方指出，昨下午6點26分許，桃園警分局大樹派出所接獲鐵路警察局桃園分駐所通報，有一名疑似酒醉男子在桃園火車站內外周邊亂逛，並邊脫衣服。據了解，男子在火車站時全身脫光露下體，經勸阻才沿路穿上褲子，員警獲報立即趕抵現場時，該男子打著赤膊，渾身酒味、高聲喊「是！」但員警詢問身分資料，男子均不回應，僅跳針式的答覆「好」。