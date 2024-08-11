快訊

股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

奧運拳擊／教練曝林郁婷訓練菜單比照男性 學妹：想努力跟上

收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？

桃園火車站驚見遛鳥俠！醉男脫衣大鬧不甩警 旅客傻眼

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園火車站昨傍晚出現一名男子喝酒醉，在車站裡脫衣服全裸，嚇壞附近旅客，男子一路走到車站外經勸阻才緩緩穿衣，警方獲報到場男子打著赤膊，但面對警方詢問皆不回應，警方將男子帶回派出所後聯繫其家屬將人領回。

警方指出，昨下午6點26分許，桃園警分局大樹派出所接獲鐵路警察局桃園分駐所通報，有一名疑似酒醉男子在桃園火車站內外周邊亂逛，並邊脫衣服。據了解，男子在火車站時全身脫光露下體，經勸阻才沿路穿上褲子，員警獲報立即趕抵現場時，該男子打著赤膊，渾身酒味、高聲喊「是！」但員警詢問身分資料，男子均不回應，僅跳針式的答覆「好」。

對此員警先將男子帶到派出所內休息，經查詢男子身分，確認該48歲呂姓男子身分，據悉男子經常喝酒鬧事，讓家人相當頭痛，經連繫其家人後由男子媽媽到所領回。

桃園火車站昨傍晚出現一名男子喝酒醉，在車站裡脫衣服，嚇壞附近旅客。記者周嘉茹／翻攝
桃園火車站昨傍晚出現一名男子喝酒醉，在車站裡脫衣服，嚇壞附近旅客。記者周嘉茹／翻攝
桃園火車站昨傍晚出現一名男子喝酒醉，在車站裡脫衣服，嚇壞附近旅客。記者周嘉茹／翻攝
桃園火車站昨傍晚出現一名男子喝酒醉，在車站裡脫衣服，嚇壞附近旅客。記者周嘉茹／翻攝

桃園 火車站

延伸閱讀

大樓停車場轎車冒煙 竟是代駕未熄火讓酒醉男睡覺造成

影／台中賓士男酒醉撞3車輾路人 棄車躲回夜店...原來是員工

影／凱米攪局金門航班大亂…醉男疑不滿未候補上機位 竟抓塑膠椅狠砸櫃檯

影／泥醉男凌晨搭車 與司機起口角涉動手打人雙雙互告

相關新聞

北市百貨內偷拍女裙底風光 男當場遭逮下場出爐

何姓男子今年2月在台北市中山區南京西路上的新光三越百貨內，在搭手扶梯上樓時持手機偷拍前方女子裙底，女子發現遭偷拍立刻報警...

約少女吃晚餐 載到汽車旅館強制性交 賠30萬元獲緩刑

基隆周姓男子在交友軟體認識未滿18歲少女，約對方一起吃晚餐後，不顧少女拒絕，將她載到汽車旅館後，強行脫去少女衣服強制性交...

父女戀婚外情！6旬老闆出軌女員工、露骨短訊被公開 妻怒告索賠

60歲烘焙店老闆看上年輕貌美26歲女員工，發動攻勢追求成功，兩人發展「父女」婚外情。後來老闆妻子發現丈夫與小三的露骨對話及私密照後，向小三發難要求她和父母上門道歉，並嘲諷對方僅是丈夫「無數個情人之一」，且憤而向法院提告索取100萬新台幣賠償。最後法院指丈夫慣性有外遇，女員工並非故意破壞其婚姻，而是誤信對方甜言蜜語而陷入情感糾葛，最終判女員工賠償25萬新台幣。

叫「傳播」到摩鐵坐檯卻硬上 賠60萬換緩刑

桃園劉姓男子到摩鐵開房間，凌晨不甘寂寞找來傳播小姐到場坐檯陪酒，沒想到不顧對方口頭及手腳推阻的拒絕，反而趁著高壯身材的優...

阿嬤同居人狼爪先後猥褻小姊妹花 賠百萬還判4年4月

新北市一對小姊妹花先後遭阿嬤同居人郭姓男子伸狼爪，不顧小姊妹花反抗推拒，仍強行上下其手強制猥褻得逞，新北地院日前依對未滿...

高雄男拿備鑰潛入前女友家歸還所偷戒指 撞見她回家竟強拉性侵

陳姓男子利用備分鑰匙，潛入前女友住處偷走戒指，事後前女友質問他偷戒指，他再度潛入前女友屋內放回戒指後，出門碰巧遇前女友回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。