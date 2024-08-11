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不滿同事對她不友善 辦公室噴致癌氟化物害人於無形

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在某化工大廠任職的女子為了報復同辦公室主管，冒名購入致癌核酸染劑「溴化乙錠」，將試劑稀釋後，擦拭在主管桌面，害主管出現皮膚癢疹、氣喘症狀，事後女子以同一手法報復另名同事，當場被其他人抓包，女方雖被依傷害起訴，法院審理期間與主管達成和解，最後判決不受理。

「溴化乙錠」屬於氟化物的一種，具有致癌性，且對環境具有危害，屬於管制核酸染劑，若急性暴露在溴化乙錠環境下，可能造成口腔、上呼吸道、皮膚、眼睛之刺激症狀，若經人體吸收，還會與DNA結合，導致基因缺陷而致癌或生出畸胎。

檢方調查，這名女子認為主管否定她的工作表現，且其他同事對她也不友善，自認在辦公室受到欺負，2021年7月間，女子冒用某大學副教授名義，向生技公司購入2罐核酸染劑「溴化乙錠」共50毫升。

「溴化乙錠」到貨後，女子將部分試劑帶往辦公室，趁其他人不在時，將稀釋後的試劑擦拭在主管桌面，上班時，因主管接觸到沾有溴化乙錠的桌面，不久便感覺到皮膚癢疹，後來還出現紅斑脫屑、氣喘等症狀。

只是主管對於症狀起因沒有多想，女子見主管都未察覺，再以同樣手法將溴化乙錠噴灑在另名同事桌上，當時正巧別的同事進到辦公室，一看到女子噴灑不明物體，當場喝斥她住手。

事後同事在女方辦公桌的短櫃內，發現她所噴灑的粉紅色液體，經檢驗後確定為溴化乙錠，馬上報警偵辦，主管回想他的症狀與溴化乙錠毒性相符，到醫院就診後，並對女方提告傷害。

女子偵訊時坦承，因為辦公室其他人對她都不友善，才會拿稀釋過的溴化乙錠擦拭主管跟另名同事桌面。

檢方認為，該間辦公室採集到的溴化乙錠濃度，超過一般染色實驗的建議容量約200倍；因溴化乙錠為致癌物，恐造成細胞突變，偵結依傷害罪嫌將女子起訴。

橋頭地院審理時，法官詢問女子願不願意與主管和解，雙方同意後移送調解成立，主管也在辯論終結前具狀撤回告訴，最後本案判決不受理。

高雄一名化工廠員工不滿同事對她不友善，私下在主管、同事桌上噴致癌的核酸染劑溴化乙錠，害主管出現急性中毒等症狀，事後雙方和解，最終判決不受理。示意圖。記者張議晨／攝影
高雄一名化工廠員工不滿同事對她不友善，私下在主管、同事桌上噴致癌的核酸染劑溴化乙錠，害主管出現急性中毒等症狀，事後雙方和解，最終判決不受理。示意圖。記者張議晨／攝影

主管 同事 辦公室

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