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北市女易科罰金沒繳遭通緝 闖紅燈過馬路...直接被逮捕

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

姚姓女子身背詐欺通緝在身，日前未依號誌過馬路，被巡邏員警攔下，警方要開罰單，她卻提供錯誤的身分證字號，員警認定怪異，看到她脖子上掛有敬老卡，立刻用姓名反查詢，當場戳破，警詢後將她帶回派出所解送歸案。

中正一分局仁愛路派出所員警日前巡邏行經襄陽路與懷寧街口，看到姚女（69歲）闖紅燈過馬路，險象環生，立刻上前攔查，姚女被攔時，還推拖「我有走斑馬線欸」，警方告知就是闖紅燈，姚女心慌稱「那這樣要罰多少錢？」，警方要求提供身分證字號。

姚女疑自知身上有通緝，兩度謊報身分證字號，警方「查無此號」，正要第三度確認，看到她脖子上掛有一張敬老卡，上面印有她名字，直接用警用小電腦反查詢，赫然發現她詐欺通緝身分，依法帶回派出所解送歸案。

姚女供稱，自己在台大醫院當看護，沒有回家不知道地檢署有寄信，但員警告知「妳之前被判4個月可易科罰金沒繳，今年4月被通緝」，把她帶至地檢署把未繳的罰金繳完，才終獲自由身。

警方呼籲，民眾遭判刑可易科罰金，若繳不出錢，地檢署准許當事人或其親友分期繳納，分期之後，務必要按時繳納並繳清，要不然會因為逾期未繳，遭到地檢署通緝。

姚姓女子因涉犯詐欺被判刑，卻未繳易科罰金遭地檢署通緝。記者翁至成／翻攝
姚姓女子因涉犯詐欺被判刑，卻未繳易科罰金遭地檢署通緝。記者翁至成／翻攝

身分證 通緝

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