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國中被老師霸凌 畢業12年後反擊發文揭12惡行警示學弟妹

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄王姓男子就讀國中時常被老師體罰、嘲諷，他畢業12年後積怨仍在，去年5月間，羅列導師當年12項惡行，在臉書發文「示警」學弟妹，老師不滿，認為王公開她的資訊，對王提告違反個資法，法院審理時，法官傳王男同班同學作證，認為他所言並非空穴來風，也不構成個資法，判王無罪。

判決指出，王男2011年從國中畢業，事隔12年後，他認為國中導師常在課堂上霸凌同學，去年5月，王先拿老師照片成立社團「○○國中和○○○不敢辦臉書和粉專是在怕甚麼！？」

接著又在「爆怨公社」、「全台欠錢不還黑名單」等臉書社團貼文，將畢業紀念冊上的導師照片、姓名公布，羅列導師在他國中階段種種行為。

王男發文指導師當年「向全班透漏家庭隱私」、「雙重標準」、「體罰學生半蹲」、「將不喜歡的學生排到最後一排」、「搶營養午餐」、「派超額寒暑假作業」、「整潔秩序沒得獎便施加壓力」、「在走廊罰站並靠著鐵欄杆罰寫國文註釋」。

還稱導師會歧視讀書不好的小孩「跟全班說書念不好就去念三國志，也就是三信、國際、立志」、「早自習要寫七八張考卷」、「單獨談話哄騙刪無名文章」、「把一位弱勢單親同學搞到沒畢業」，貼文羅列導師12項惡行，引起網友熱議。

被指控的班導師看到王男發文，見自己照片、姓名在網路上被大家討論，氣得對王男提告違反個資法，檢方偵查後，依法對王男提起公訴。

法院審理時，王男稱他發文是希望別再有其他人受害，他以前被導師霸凌到害怕上學，寫的都是事實，盼大家警覺；王的律師也稱，王男行為與公共利益有關，講的都是自身經驗，並非意圖損害導師利益。

雄院法官為佐證王男說法，還傳喚王的3名同班同學作證，證實王男稱罰站、罰寫、半蹲、三國志、很多考卷、無名小站刪文、座位坐最後一排、沒有畢業等相關經歷為真，雖用字遣詞較為嚴厲，但並非全然空穴來風。

法官認為，個資法需有意圖損害他人利益的主觀構成要件，審酌王男在貼文中提及「至少希望再也不會有學童變成她的犧牲品」，可見王男是在揭示導師不當行為，而有警示、提醒其他人之意，且導師照片、個人資料本就不難取得，權衡全案情節，王揭露隱私內容有限，判他無罪。

霸凌示意圖（與本案無關）。圖／ingimage
霸凌示意圖（與本案無關）。圖／ingimage

個資 考卷

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