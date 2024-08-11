寵物非「物」…若因侵權行為死傷 飼主可請求精神慰撫金

毛小孩在現代人心中已非傳統民法意義上的「物」，反而更像是家人親屬，近年動物權的概念在歐美國家蓬勃發展，主張動物具有知覺感受，應成為法律上權利主體，如涉及寵物身體、生命受損害時，對飼主造成情感上的傷害衍生的法律爭議，飼主能否請求非財產上損害，依過往民事實務判決，法院給予肯定答案。

過去曾有動物醫院向日本廠商購買小動物健康高壓氧氣艙，但於操作時氧氣艙爆炸，造成動物醫院診療室天花板、空調系統、電視機等設備毀損，不僅動物醫院簡姓助理被爆炸碎片擊中，葉姓女飼主的西施狗也當場死亡，葉女憤而依民法侵權行為、消保法請求廠商賠償小狗火化費5000元、購買費5萬元及非財產上損害30萬元。

判決指出，我國民法僅有自然人及法人為權利主體，其餘動產及不動產均屬「物」但動物究屬權利主體之「人」或權利客體之「物」，仍有相當大之爭議。法院考量寵物與人具有情感上密切關係，若將動物定位為「物」，將使他人對動物之侵害，被視為只是對飼主「財產上所有權」的侵害。

法院認定，飼主於動物受侵害死亡時，僅得請求價值利益，無法請求非財產上的損害賠償或殯葬費，不僅與目前社會觀念不符，且可能變相鼓勵大眾漠視動物的生命及不尊重保護動物，在現行法未明確將動物定位為物的情形下，應認「動物」非物，而是介於人與物之間的「獨立生命體」，因此對加害人侵害寵物之行為，飼主得依民法侵權行為規定，請求非財產上損賠，也就是慰撫金賠償。