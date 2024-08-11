彰化斷臂案改判重傷害 檢上訴三審

彰化一間寵物店去年發生駭人砍人事件，林姓店員被2名惡煞以柴刀、鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷。圖／民眾提供 彰化縣某寵物店去年發生駭人斷臂慘案，張姓、陳姓男子受指示教訓林姓店員，持柴刀硬生生剁斷林男手臂，法院一審依殺人未遂罪重判兩人十一年、十年徒刑，二審認為，兩人剁斷林男手就停止，並且報案自首、脫衣幫被害人綁傷口止血，改依重傷害罪判兩人八年十月徒刑，檢方認為判決違背法令，上訴三審。

檢警調查，張男、陳男和林姓店素昧平生，去年六月廿二日上門佯以購物製造衝突，同月廿五日晚間，兩人回到店內朝林男噴辣椒水，由張男抽出一把柴刀猛力揮砍林男右上肢，陳男也拿鐵鎚朝林男右肩猛擊，現場血跡四濺怵目驚心。

林男因失血過多昏迷，張男繼續壓制在他身上，指示陳男砍斷林男右前臂，行凶後立即打電話回報「完成任務」，並清除電話紀錄、重置手機，先報警自首、再脫衣綁住林男斷臂止血，送醫撿回一命，檢方依殺人未遂起訴張男與陳男。

法院審理時，張男與陳男辯稱沒殺人故意，「只是想砍下他的手臂」，合議庭認為，兩人受指使計畫縝密，拿柴刀、鐵鎚砍斷林男手臂，害林男全身百分之廿血液流失，喪命機率極高，顯有殺人不確定故意，依殺人未遂罪判刑。

二審勘驗監視器發現，張男、林男當時叫喊「手伸直就好了」、「剁」，砍斷手就停止攻擊，認為兩人目的就是要剁下林男右手，且犯後也非放任林男倒地不起，認為僅是要教訓、威嚇林男，而非取其性命，撤銷改依重傷害罪判刑。

台中高分檢認為，有基本人體健康知識的人，都可預見「以利器切斷」手腳，因四肢有大動脈，極可能失血過多死亡，張男、陳男拿鐵鎚打到林男頭骨骨折，再猛然砍下手臂，顯能預見致死結果，具有殺人不確定故意。

檢方指出，林男送醫時大量出血性休克、心肺腦復甦前心搏停止，一度心跳停止，經ＣＰＲ才恢復，若非警方及時送醫，恐已喪命。張男、陳男讓被害人命在旦夕，卻僅因犯後刻意替林男止血、自首企圖減刑，就認僅有重傷害故意，判決理由違背論理及經驗法則不備，決定上訴三審。