資通電軍上兵營區上網賭百家樂 13天賺3萬元下場曝光

曾在資通電軍龍游營區服役的鄭姓上兵，去年5月間連續13天在營區寢室內以手機上網賭百家樂，長官巡房時發現，送交桃園憲兵隊法辦，事後也被勒令退伍，桃園地檢署依違反陸海空軍刑法及以網際網路賭博財物等罪起訴並聲請簡易判決，桃園地院日前審結，將他依陸海空軍刑法的在營區賭博罪，判處拘役30日，得易科3萬元，賭博獲利的犯罪所得3萬元沒收。

事實指出，鄭男於2020年9月16日至2023年11月16日間為現役軍人，並隸屬於資通電軍指揮部資訊通信聯隊資通職支援第一大隊擔任上兵食勤兵，駐地於桃園市中壢區龍游營區。明知「RG富遊」是上網登入下注的網路賭博網站，竟自2023年5月4日至16日止間，在龍游營區寢室內，使用自己的蘋果iPhone XS MAX手機連結網際網路至「RG富遊」賭博網站，並輸入帳號及密碼，並以自己的銀行帳戶作為出入金帳戶，以新台幣1元兌換1點的比例將現金換成賭博點數後，與網站組頭以「百家樂」對賭，押中者賠率計算賭金，未押中者則賭金歸網站經營者所。後遭服役單位的長官查獲，循線始悉上情。