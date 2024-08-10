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亂象頻傳...台中250萬黑色賓士掛「這車牌」深夜趴趴走 警識破重罰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局太平分局前晚配合市警局「淨牌專案」，與環保局、監理站聯合稽查，發現1輛市價約250萬元黑色賓士車竟懸掛「試車牌」，經查驗發現這輛賓士車因交通違規遭吊銷車牌，警方當場依「道路交通管理處罰條例」舉發，並對提供車牌者處2.16萬元罰鍰，並扣車、扣照。

警方說明，「試車牌」為車行等為了營業，向監理單位申請的車牌，目的是針對尚未懸掛的新車讓讓消費者可上路試車，或方便把車子開到監理單位過戶。

太平警分局說明，有鑑於交通違規罰鍰加重、民眾檢舉件數增加，動輒吊扣牌照，導致全國假車牌泛濫，為有效遏止亂象，台中市警察局8月1日起規畫1個月「淨牌專案」，前晚環警監針對太平區中山路、東平路、祥順路及大源路段大執法，2小時共攔查到8輛噪音車、無照駕駛4件、闖紅燈1件、改裝車5件，並依規定開罰。

警方還攔查到1輛黑色賓士車懸掛「試車牌」，經比對車身號碼發現，這輛賓士車因交通違規已遭吊銷牌照，卻懸掛「試車牌」上路，依「道路交通管理處罰條例」舉發，可處對提供車牌者2.16萬元罰鍰，賓士車當場移置保管並扣繳「試車牌」牌照。

太平警分局表示，今年至今共取締牌照違規115件，其中使用偽（變）造車牌計有3件；依道路交通管理處罰條例，製造、販賣與購買使用偽（變）造車牌可處3600元以上、1.8萬元以下罰鍰，並禁止其行駛，汽車當場移置保管及扣繳牌照，另行為人依涉犯「刑法」偽造、行使特種文書罪移送法辦。

警方攔查1輛懸掛「試車牌」的黑色賓士車，發現該車因交通違規遭吊銷車牌，依法舉發開罰，並扣車、扣照。記者趙容萱／翻攝
警方攔查1輛懸掛「試車牌」的黑色賓士車，發現該車因交通違規遭吊銷車牌，依法舉發開罰，並扣車、扣照。記者趙容萱／翻攝

交通違規 台中市 警察

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