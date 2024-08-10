台南淨牌專案取締7個月計1978件 較去年同期增加6成

近日台南市警六分局查獲民眾懸掛假車牌酒駕發生車禍，一分局查獲民眾牌照被吊扣註銷，網購客製化車牌懸掛使用。台南市警局統計，1至7月執行淨牌專案，取締「使用偽造、變造或矇領牌照」等違規行為，共計1978件，較去年同期1215件，增加763件，增幅62.8%。

交大分析，自去年6月30日道路交通管理處罰條例修法施行，針對嚴重超速者由超速60公里下修至40公里、扣牌6個月，以及酒駕當場扣繳牌照2年，部分民眾為了繼續使用該扣牌車輛，冒險透過管道購買假車牌或懸掛他車號牌等情形增多。

據統計，今年1至7月執行淨牌專案計畫，取締違反道路交通管理處罰條例第12條「使用偽造、變造或矇領之牌照」、「牌照借供他車使用或使用他車牌照」及「未領用有效牌照、懸掛他車號牌或未懸掛號牌於道路停車」等違規行為，共計1978件，相較去年同期1215件，增加763件。

交大指出，市警局已要求各單位針對使用偽(變)造車牌、懸掛他車號牌等違規，加強稽查取締，並溯源追查假車牌，透過調閱監視器等方式，進行源頭管理偵辦外，將持續強化淨牌專案相關執法防制作為，以遏制問題車牌上路歪風。

交大大隊長洪國哲指出，偽(變)造車牌經查獲，除了處以3600至1萬800元罰鍰、當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照，另涉犯刑法第212條偽造特種文書罪，移送法辦。他呼籲民眾勿存僥倖心態，以身試法，得不償失。