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血腥剁斷寵物店男店員的手 殺人未遂變重傷害 檢不服認矛盾再上訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化某寵物店去前發生駭人斷臂慘案，張姓、陳姓男子受不詳人士指示教訓24歲林姓店員，持柴刀硬生生剁斷林手臂，一審依殺人未遂罪判2人11年、10年，二審則認為，2人剁斷林手就停止，也報案自首、脫衣綁傷口止血，撤銷改依重傷害罪均判8年10月；檢方認為理由矛盾，已經上訴第三審。

檢警調查，張男、陳男和林姓店員不認識，2023年6月22日上門佯以購物糾紛製造衝突，同月25日晚上7點多，2人再回到店內朝林噴辣椒水，由張抽出1把柴刀猛力揮砍林的右上肢，陳也拿鐵鎚朝林右肩猛擊，現場血跡四濺怵目驚心。

張、陳繼續輪流揮砍、壓制，林因失血過多昏迷，張還壓制在他身上，指示陳砍斷林男右前臂，行凶完後就立即打電話回報「完成任務」，並清除電話紀錄、重置手機，再報警自首、脫衣綁在林斷臂上止血，林送醫搶救撿回一命。

彰化地院一審時，張、陳否認殺人未遂，辯稱沒有要致死故意「只是想砍下他的手臂」。一審認為，2人受指使計畫縝密，拿柴刀、鐵鎚，朝林砍殺、擊打7、8分鐘，店內沾滿血跡，砍斷林手臂害他全身20%血液流失，喪命機率極高，顯有殺人不確定故意，依殺人未遂罪各判11年、10年。

台中高分院二審勘驗監視器，發現2人叫喊「手讓他伸出來」、「手伸直就好了」、「剁」，砍斷手就停止攻擊，認為2人目的明確，就是要剁下林右手，剁手後即報案自首、幫止血，非放任林倒地不起，認為是要教訓、威嚇林而非取其性命，僅有重傷害故意，撤銷改依重傷害罪各判8年10月。

台中高分檢不服上訴，認為有理性、基本人體健康知識的人，都可預見「以利器切斷」手腳、「取其一手腳」方式，因四肢有大動脈經過，極可能造成失血過多死亡。張、陳拿鐵鎚打到林男頭骨骨折、氣腦，再猛然砍下他一手，顯能預見恐致死結果，具有殺人不確定故意。

高分檢說，林男送醫時大量出血性休克、心肺腦復甦前心搏停止，一度心跳停止經CPR2分鐘才恢復，若非警方及時到場、醫師急救，恐已喪命。二審判決也說「張、陳害林一度命在旦夕，可能造成林死亡」卻僅因2人刻意替林止血、報警自首企圖減刑，就認僅有重傷害故意，判決理由矛盾。

高分檢認為，二審判決理由矛盾、判決理由不備，也違背論理及經驗法則，提起上訴。

彰化一間寵物店去年發生駭人砍人事件，林姓店員被2名惡煞以柴刀、鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
彰化一間寵物店去年發生駭人砍人事件，林姓店員被2名惡煞以柴刀、鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供

彰化 殺人未遂 自首

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