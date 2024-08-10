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影／詐騙何其多？警休假車站撞見車手 暗中通報同事逮人起獲50萬
新北市板橋警分局員警鍾奕夫日前休假至板橋車站欲搭車返家，撞見疑似詐團車手楊姓男子，暗中通報派出所同事假裝巡簽趁機逮人，當場起獲50萬贓款、假識別證、存款憑證、協議書，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
板橋警分局員警鍾奕夫警專40期，從警還未滿1年，本月6日休假，準備搭車回東部老家陪同家人共度父親節，才走進板橋車站，眼尖看見1名中年男子在車站門口來回踱步，四處張望，手上還不斷操作手機並查看隨身包內物品，模樣疑似詐騙車手，隨即通報板橋派出所線上巡邏員警前來協助盤查。
「你們裝假是來巡簽。」板橋派出所警員吳明哲及李家豪獲報火速趕抵現場，經鍾員暗中示意，攔查疑似車手的42歲楊姓男子，他一開始辯稱是投資公司外務專員，1小時前受公司指派前往樹林地區向1名投資婦人收取投資款項。
警方向投資的莊姓婦人查證她說，透過電視廣告，獲知投資期貨訊息，依指示現金儲值，莊婦一開始還覺得自己沒有被騙，一再強調那些錢是要投資的，經過警方苦口婆心的勸說，她才相信是遭詐騙，最後還開心將遭騙50萬元領回。
板橋警方確認楊男涉嫌詐騙屬實，當場宣讀權利依法逮捕，除查扣50萬元贓款還有假識別證、存款憑證、協議書，警詢後依違反詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦後聲押獲准。
板橋警分局長陳宇桓表示，近年來因詐騙案件層出不窮，詐騙手法不斷翻新，詐騙集團會以小投資大回饋的假象放長線釣大魚，利用網路虛擬的環境施以詐騙，民眾應提高警覺，勿貪圖方便及利益，請提高警覺，務必多加查證，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。
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