停錯私人車位被鎖車 2男替友出氣圍毆刀插車位主...都遭判刑

新北市陳姓及曾姓男子2人去年因友人停錯私人停車位被鎖車，竟動手替友人出氣，聯手圍毆停車位車主，曾並持折疊刀朝受害車主臀部猛刺2刀，新北地院日前依強暴罪判處陳男6月刑期，得易科罰金18萬元；曾男判處7月刑期，可上訴。

判決指出，34歲陳姓男子和19歲曾姓男子去年3月初與友人一起到新北市板橋區一間KTV飲酒歡唱，因友人將汽車誤停私人停車位遭鎖車，引起陳男及曾男等人不滿，趁承租該停車位車主張姓男子出面取車時上前理論，雙方起口角爭執進而爆發肢體衝突。

張男遭陳男徒手毆打，曾男持折疊刀猛刺張男左、右臀部各1刀，轄區板橋警方獲報出動快打部隊到場壓制當場逮捕陳男及曾男，警詢後依法送辦。

新北地院考量陳、曾2人僅因停車問題糾紛即施用暴力逞凶，迄今仍未與張男達成和解賠償損失，日前依強暴罪判處陳男6月刑期，得易科罰金18萬元；曾男判處7月刑期，仍可上訴。

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