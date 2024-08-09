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役男趁觀光滯陸留學不歸 法官判罰6萬元
桃園23歲徐姓役男，2022年下旬以觀光名義申請短期出境，詎料超過4個月期限仍未歸國，去年5月間桃園市桃園區公所催告應於1個月內返國接受徵兵處理未果遭法辦，桃園地院進行簡易判決，將徐男依役齡男子意圖避免徵兵處理，而核准出境後，屆期未歸，經催告仍未返國，致未能接受徵兵處理，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，本案可上訴。
起訴指出，徐姓役男於2022年10月26日申請短期出境，依役男出境處理辦法第4條第1項第7款規定，出境最長不得逾4個月，他經核准出境的期間為2022年10月26日起至2023年2月26日止。詎徐男竟意圖避免徵兵處理，出境後即滯留國外，經桃園市桃園區公所分別於2023年5月18日以桃市桃民字第1120029964號函、同日以桃市桃民字第11200299641號函經公示送達方式，催告徐男應於1個月內返國接受徵兵處理，然均未獲置理，迄今仍未接受徵兵處理。
法官審酌，被告徐男意圖逃避兵役，以觀光名義申請核准短期出境後，屆期滯留大陸地區不歸，破壞兵役制度公平性，妨害國家兵役的徵集及管理，損及潛在國防動員兵力；惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，且無其他科刑紀錄，素行尚佳，暨被告供述犯罪動機和目的係在大陸地區就學、叔叔稱被告經濟不佳等生活狀況情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。
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