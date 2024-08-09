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廉政署防制政府採購涉及產地來源不實 降低國安疑慮

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

政府採購涉及產地來源不實致生不法、國安疑慮事件頻傳，廉政署今舉辦「防制政府採購涉及產地來源不實」會議，有效提升政風人員專業知能，協助各中央及地方機關強化採購程序風險控管。

廉政署邀請新北地檢署、行政院公共工程委員會、財政部關務署及內政部移民署政風室，以政府採購案件涉及產地來源不實為主軸，分別從刑事偵辦實務、採購程序要求及防制作為等角度分享，邀請經濟部國際貿易署、財政部關務署基隆關及各政風機構共同參與意見交流，提升政風人員對產地來源問題之敏感性及專業度，以期未來透過採購監辦過程，加強針對各機關重要採購事項，如涉及國家安全、民眾權益等，提供適當之程序提醒及建議。

廉政署指出，賴清德總統就職時以「清廉勤政，建立開放透明的政府」為目標，行政院長卓榮泰上個月主持中央廉政委員會第28次會議，期許政府推動廉政工作應「持續精進各項做法，爭取人民的信賴，回應社會對政府的期待」，法務部長鄭銘謙期許，應預防先行，肅貪為輔。

廉政署指出，強化機關廉政經營責任制度及落實風險控管作為，是當前國家廉政重要工作，將持續督請各政風機構精進各項專業知能，善盡政府採購程序監辦之責，透過「預防先行、程序提醒」方式，協助各機關降低不法採購風險，回應外界對政府廉能施政的期許。

政府採購涉及產地來源不實致生不法、國安疑慮事件頻傳，廉政署今舉辦「防制政府採購涉及產地來源不實」會議，有效提升政風人員專業知能，協助各中央及地方機關強化採購程序風險控管。圖／廉政署提供
政府採購涉及產地來源不實致生不法、國安疑慮事件頻傳，廉政署今舉辦「防制政府採購涉及產地來源不實」會議，有效提升政風人員專業知能，協助各中央及地方機關強化採購程序風險控管。圖／廉政署提供
政府採購涉及產地來源不實致生不法、國安疑慮事件頻傳，廉政署今舉辦「防制政府採購涉及產地來源不實」會議，有效提升政風人員專業知能，協助各中央及地方機關強化採購程序風險控管。圖／廉政署提供
政府採購涉及產地來源不實致生不法、國安疑慮事件頻傳，廉政署今舉辦「防制政府採購涉及產地來源不實」會議，有效提升政風人員專業知能，協助各中央及地方機關強化採購程序風險控管。圖／廉政署提供

廉政署 行政院 賴清德

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