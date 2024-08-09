得不償失...不甘超速違規車牌被吊扣 民眾網購假車牌上路加重罰

草屯警方日前接獲檢舉，在草屯鎮道路上發現有車輛疑似懸掛壓克力車牌，因此派員前往查處，果然發現車主因嚴重超速違規，遭吊扣牌照6個月期間，因而網購壓克力車牌繼續上路，全案依偽造特許文書函送南投地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第12條第4項告發，並將車輛移置保管。

草屯警分局指出，這台車平時由車主男友駕駛使用，當事人事後接獲罰單，將車牌繳交監理單位後，因苦於代步車輛無牌照難以上路，便前往網路賣場購買客製壓克力前後車牌，車牌號碼亦是選擇與原車相同；此次因多次停放於道路上遭民眾向縣府1999便民服務專線檢舉，經草屯警方積極偵辦而查獲。

分局長劉千祥表示，車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛行駛上路或停放道路即屬違法，不但可依道路交通管理處罰條例第12條告發外，更涉嫌偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。