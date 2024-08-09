聽新聞
test
0:00 / 0:00
得不償失...不甘超速違規車牌被吊扣 民眾網購假車牌上路加重罰
草屯警方日前接獲檢舉，在草屯鎮道路上發現有車輛疑似懸掛壓克力車牌，因此派員前往查處，果然發現車主因嚴重超速違規，遭吊扣牌照6個月期間，因而網購壓克力車牌繼續上路，全案依偽造特許文書函送南投地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例第12條第4項告發，並將車輛移置保管。
草屯警分局指出，這台車平時由車主男友駕駛使用，當事人事後接獲罰單，將車牌繳交監理單位後，因苦於代步車輛無牌照難以上路，便前往網路賣場購買客製壓克力前後車牌，車牌號碼亦是選擇與原車相同；此次因多次停放於道路上遭民眾向縣府1999便民服務專線檢舉，經草屯警方積極偵辦而查獲。
分局長劉千祥表示，車牌屬行車許可憑證，兼具公文書性質，屬「特種文書」，懸掛假車牌駕駛行駛上路或停放道路即屬違法，不但可依道路交通管理處罰條例第12條告發外，更涉嫌偽造特種文書罪，將處1年以下有期徒刑、拘役或處9000元以下罰金。
警方說，近來國內時聞民眾掛假車牌上路，躲避監理機關查緝，全案在草屯鎮道路上發現有車輛疑似懸掛壓克力車牌，警員現場稽查時，發現確有懸掛偽造車牌車輛停放路旁，因此連絡車主到場，才知該車因為嚴重超速，處於吊扣該汽車牌照6個月期間，警方同時強調已針對偽造、變造車牌等不法行為加強查緝，呼籲民眾千萬勿以身試法，否則除了罰金外，還可能因涉嫌偽造特許文書罪遭移送法辦，可謂得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言