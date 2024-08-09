台中員警控建設公司詐欺水費 反依誣告罪被判4月
台中1名員警請建設公司改建房屋，約定施工水費由建方負擔，其控訴建方未付水費前後款，提告詐欺獲不起訴；建方不滿反提誣告，彰化地院近日依誣告罪判員警4月刑期，可上訴。
根據台灣彰化地方檢察署起訴書，這名員警民國109年與建設公司簽訂房屋合作改建工程合約書，由建方拆除其位於彰化縣的舊宅並興建新住宅，約定施工期間水費由建方負擔，先由其妻帳戶扣繳。
去年4月工程完工後，員警將110年5月至112年3月共新台幣3020元繳費證明，透過LINE傳送給建方，5天後建方匯錢給他。
起訴書指出，員警向建方表示自來水公司僅能提供110年5月起繳費資料，之前的332元水費未結算清楚即未再與建方聯繫及催討，事後員警接獲112年3月後的209元水費通知也未告知建方，導致建方不知尚有後款須返還。
員警認為，他向建方催討多日才拿到水費，夫妻因而失和，且建方付完3020元就不理他，向建方提出詐欺罪告訴，否認誣告。
法官審酌，被告從警30餘年，歷任派出所長、偵查隊長等職務，對刑事法律嫻熟，僅因告訴人承作其房屋改建工程衍生民事糾紛，即意圖讓告訴人受刑事處分，使國家機關無端發動偵查，耗費訴訟資源，依犯誣告罪處有期徒刑4月，可上訴。
台中警方表示，這名員警稱此案是雙方因房屋改建工程衍生360餘萬元債務糾紛，目前雙方就民事紛爭部分仍於告訴中，所涉刑法誣告部分，員警將於判決送達後提出上訴，以維自身權益；分局將視偵審結果，秉持毋枉毋縱立場，依端正警察風紀實施規定辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言