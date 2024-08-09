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苗檢檢察長槓上發言人...去年考績讓他「吃丙」 檢審會討論結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、發言人莊佳瑋被爆「內鬨」，而苗檢認為莊佳瑋2023年職務評定未達良好，將人事案送檢察官人事審議委員會，檢審會今討論認為應讓雙方當事人有陳述意見的機會，將擇期通知雙方說明，釐清事實。

媒體報導，莊佳瑋為司法官44期結業，目前擔任苗檢主任檢察官兼發言人一職，而蔡宗熙則是去年5月走馬上任檢察長職務，莊日前想要請補休假，但蔡宗熙認為人力吃緊，且莊又身為發言人而不准假，引爆雙方對立局勢，莊還一度表明要提告蔡。

據悉，苗栗地檢署以莊佳瑋加班申請單未核實、男女交往不當、申報雜支公費等事由，認為莊2023年職務評定未達良好，等同於考績「吃丙」，還建請法務部免兼莊的主任職，今年初將人事案送到檢審會審議，一度被退回重新審查。

苗檢仍二度將人事案向上陳送，檢審會今開會審議，委員討論過後認為應讓雙方當事人有陳述意見的機會，因此將擇期通知當事人說明，盡量釐清事實真相，未來才會做出決議。

苗栗地檢署。圖／聯合報系資料照片
苗栗地檢署。圖／聯合報系資料照片

主任 司法官 檢察官

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