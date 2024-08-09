苗檢檢察長槓上發言人...去年考績讓他「吃丙」 檢審會討論結果曝光

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙、發言人莊佳瑋被爆「內鬨」，而苗檢認為莊佳瑋2023年職務評定未達良好，將人事案送檢察官人事審議委員會，檢審會今討論認為應讓雙方當事人有陳述意見的機會，將擇期通知雙方說明，釐清事實。

媒體報導，莊佳瑋為司法官44期結業，目前擔任苗檢主任檢察官兼發言人一職，而蔡宗熙則是去年5月走馬上任檢察長職務，莊日前想要請補休假，但蔡宗熙認為人力吃緊，且莊又身為發言人而不准假，引爆雙方對立局勢，莊還一度表明要提告蔡。

據悉，苗栗地檢署以莊佳瑋加班申請單未核實、男女交往不當、申報雜支公費等事由，認為莊2023年職務評定未達良好，等同於考績「吃丙」，還建請法務部免兼莊的主任職，今年初將人事案送到檢審會審議，一度被退回重新審查。