影／1天2起 新北警銀聯手阻詐245萬逮1詐團車手

新北市中和警方前天連續接獲2起銀行行員通報有民眾欲提領大筆現金，1件疑似有民眾被假檢警監管帳戶詐騙手法所騙，另1件則疑為詐騙車手於臨櫃欲提領現金，員警迅速趕抵，不僅成功阻詐還當場逮捕詐團車手莊姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

「金價上漲。」新北市陳姓女子（67歲）前天到中和區一間銀行臨櫃向銀行行員表示欲解除200萬元定存，因定存金額較大，銀行專員關心欲做何用途，為證明帳戶未涉不法，陳女表示，近期金價飆漲，欲購買黃金來投資，機警的專員察覺有異，通知主管協助後發現陳女說法反覆、前後不一致，行員趕緊通報警方並暫緩辦理解除定存業務。

中和警分局中原派出所員警沈家禾、楊斯媛2員趕往現場盤查，確認陳女是遇到假檢警持公文佯稱監管帳戶，耐心苦勸不要受騙上當及告誡此為詐騙集團慣用技倆，最終陳女聽從員警勸導放棄解除定存。

莊姓男子（26歲）前天到銀行臨櫃向銀行專員表示，欲領取存摺內45萬元，因金額較大，銀行專員關心欲做何用途，莊男說，是以現金向朋友購買電路板，並聲稱以現金支付可享有折扣，機警的專員察覺有異立即報警通報，經中和派出所員警楊佳軍、林珉育2員趕往現場查問，確認莊男竟是詐欺集團車手，現場查扣存摺、金融卡、手機、印章等贓證物，當場依法逮捕帶返派出所，警方並聯繫遭詐騙陳男（64歲）至彰化縣和美警分局報案，警詢後昨依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。