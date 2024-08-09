夾娃娃機店夾物可換保育類烏龜？台灣消保會籲主管機關加強查察

夾娃娃機店亂象多！台灣消保協會在暑假期間調查高雄31間夾娃娃機店，發現有8成以上的店家沒有張貼經濟部取物機台的許可文件，食物有效期限不易辨識，甚至有業者在夾娃娃機內放置代夾物，讓消費者兌換保育類的雅達伯拉象龜、豹龜，台灣消保會呼籲相關主管機關加強查察。

台灣消保協會表示，這次共調查高雄市區31間大型與中型娃娃機店面，發現31家店僅有5家有張貼文件，其他26家都沒有張貼經濟部取物機台的許可文件，而貼出許可文件的5家業者，還有張貼的文件過小、模糊不容易辨識、不是每一台夾娃娃機都有張貼文件等問題。

台灣消保協會資深主任黃琞傜說，娃娃機放置代夾物已經不稀奇，除了冰淇淋、海鮮等需要冰箱保鮮的食品以外，這次調查發現4間業者把主意打到了寵物上，有的業者把要讓顧客兌換的寵物龜放在狹小的飼養箱，在店內展示，也有業者標榜能兌換保育類的雅達伯拉象龜、豹龜，雖然依據動保法只要不是直接夾取動物，或是虐待動物就不算違法，但還是要呼籲業者小心不要觸法。

黃琞傜表示，依據消保會統計，娃娃機店家已超過5成都是食物的機台，只是調查中仍有超過25%的娃娃機台店面內，放置食物的機台並沒有標明保存期限，約有1成機台是更換內容物，但是外面標示的保存期限沒有即時更改，恐有食安疑慮。

律師蔡明哲說，如果利用夾娃娃機直接夾取活體動物，可能會違反動保法，如果夾娃娃機業者在店內用飼養箱展示要讓客人兌換的動物，在存放環境與飼養上可能會有虐待動物的問題。