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立委陳俊宇前助理競選期間「偽造地檢署圖卡」遭起訴　陳：尊重司法

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭29歲楊姓男子是民進黨立法委員陳俊宇擔任議員期間的助理，涉嫌在立委競選期間，製作冒名宜蘭地檢署的假訊息圖卡，由24歲李姓女子轉傳到LINE群組；宜檢日前依違反選罷法、偽造公文書等罪起訴楊、李。陳俊宇回應，不了解此事，尊重司法程序，靜待結果。

起訴書指出，楊男在陳俊宇競選立委期間擔任輔選工作人員，今年1月初用繪圖軟體製作圖卡，稱「抓到賄選、宜蘭縣溪南，某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查，圖片：宜蘭地檢署」，傳給同為輔選人員的李姓女子，李1月9日再用2支LINE假帳號轉傳到「宜蘭縣鄉鎮市報報」、「宜蘭好事連連」等20到30個群組。

地檢署收到消息後證實是假訊息，立案調查，先追到拉假帳號入群的民進黨部葉姓女子、陳俊宇臨時助理游姓女子；葉、游均表示，去年底曾將手機借予他人幫忙加群組，應是那時拉假帳號入群，但她們對假圖卡全不知情，該圖卡也沒有經過競總審核。檢方訊後請回，日前對葉、游處以不起訴。

檢方持續透過電信資料追查，2月初楊男、李女主動投案，訊後各以5萬元交保。楊男承認製作圖卡，辯稱只是要做「杜絕賄選圖卡」嚇阻賄選，非指特定人士，也沒有想要讓李女轉傳到其他群組；李女承認轉傳，辯稱是想讓買票者警惕收手，和楊討論時以為這些圖卡可以發布，不知道是冒名違法。

檢方認為，楊、李明知當時地檢署沒有偵辦溪南民代助理賄選案，仍以地檢署名義發布不實圖卡，不僅造成選民質疑黃琤婷團隊，足以妨害投票的正確性，也讓民眾誤信不實圖卡是由地檢署製作，依犯公職人員選舉罷免法意圖使人不當選、刑法偽造公文書罪起訴。

另外陳俊宇、黃琤婷選前曾互告，陳控黃琤婷、國民黨團書記長林義剛競選期間設置抹黑廣告，違反公職人員選罷法；黃控陳俊宇、團隊成員黃惠慈開記者會惡意攻擊，涉犯妨害名譽。2案地檢署均已偵結，皆不起訴。

宜蘭選前有帳號在不同的LINE群組轉傳「抓到賄選，宜蘭縣溪南某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查」，並標註「圖片：宜蘭地檢署」。地檢署證實為假訊息。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭選前有帳號在不同的LINE群組轉傳「抓到賄選，宜蘭縣溪南某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查」，並標註「圖片：宜蘭地檢署」。地檢署證實為假訊息。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭地檢署日前依違反選罷法、刑法偽造文書罪起訴陳俊宇競選團隊的楊姓男子、李姓女子。本報資料照
宜蘭地檢署日前依違反選罷法、刑法偽造文書罪起訴陳俊宇競選團隊的楊姓男子、李姓女子。本報資料照

宜蘭 賄選 陳俊宇

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