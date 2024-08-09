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推年邁母一把害命 是否讓國民法官審理...家屬意見分歧

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中邱姓男子和年邁母親爭吵，衝動下推她肩膀釀後摔撞頭住院2周身亡，檢方依傷害致死罪嫌起訴邱，依法應由國民法官審理。台中地院今開庭，因邱具狀請求改一般程序，拒由國民法官審理，邱的父親、姐妹意見分歧，法官勸家屬尊重彼此意見，並由檢察官予以協商溝通後再做裁定。

檢方起訴指出，邱男（46歲）今年2月11日和母親口角，明知對方年邁、有帕金森氏症，仍朝她肩膀推了1下，害她後腦撞上地板送醫搶救2周不治，涉犯家暴傷害致死罪嫌

台中地院今開準備程序，邱男全部坦承、認罪，其辯護人也說，邱對被起訴事實、法條等都沒意見，另邱男目前仍在看守所羈押，他也具狀請求不依國民法官程序，希望改由職業法官審理。

審判長唐中興詢問被害家屬意見時，包括邱父、1名女兒有2人表示願由職業法官審理，另1名女兒則要求由國民法官審理，並表示「媽媽不是死了就算了，希望有人幫她講話。」

公訴檢察官張凱傑表示，請法院給公訴人和被害人、告訴代理人時間協商溝通，也會解釋國民法官審理程序、意義等，並再請法院裁定。

因國民法官新制2023年1月1日上路，「故意致人於死行為」依法應由國民法官審理，但法院仍可斟酌反應國民法律情感意義、當事人意見等，決定是否裁定不行國民審判，改通常程序審理。

唐中興今也和兩造說明，無論家屬內部是否有共識、最終以何種形式審理，法院都會給予公正判決，他也希望家屬不要因程序上意見分歧再次面臨矛盾，且已面臨母親死亡的重大創傷，家屬內心煎熬，彼此就算意見不同也應相互尊重，共同度過這關。

唐還說，未來審理如公開法庭上，家屬會覺得名譽上有所影響，為避免受到記者或其他騷擾，他在訴訟指揮權上可以處理。

邱男最後表示意見時，他當庭痛哭說，造成母親死亡他對父親、姐妹深感抱歉，自己「真的不是故意的。」唐中興也告知他，無論面對什麼挫折，都應尊重生命，造成無可挽回結果，包括被告、被害人家屬都是心中一輩子的痛，也希望他無論家屬選擇何種方式審理，都不要影響他對家人的愛。

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示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

國民法官 母親 溝通

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