柯文哲及彭振聲涉京華城及北士科案 檢偵辦已約談數名證人

台灣民眾黨主席、台北市前巿長柯文哲因京華城案及北士科案，被控涉嫌圖利，台北地檢署偵辦，已約談數名台北市都發局及都更處的證人。外傳檢調下周將傳喚前北市副市長彭振聲，北檢回應，全案正偵辦中，不予證實未來的偵查作為。

今年4、5月間，掀起京華城案及北士科案等爭議，有民眾、台北市議員鍾小平赴北檢告發柯文哲及彭振聲等人，涉嫌貪汙治罪條例之圖利罪，北檢分案調查。

檢方於5月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處的相關人員，釐清案情。有媒體今報導，檢調預計下周將傳喚彭振聲到庭，北檢回應，全案正偵辦中，不予證實未來的偵查作為。

北投士林科技園區設定地上權案為，北投士林科技園區T17、T18地上權標案，外界質疑市府同意3基地分開招標、T17及T18免投資計畫、下修權利金底價，是否為市府高層當時下令指示。