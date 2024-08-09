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柯文哲及彭振聲涉京華城及北士科案 檢偵辦已約談數名證人

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣民眾黨主席、台北市前巿長柯文哲因京華城案及北士科案，被控涉嫌圖利，台北地檢署偵辦，已約談數名台北市都發局及都更處的證人。外傳檢調下周將傳喚前北市副市長彭振聲，北檢回應，全案正偵辦中，不予證實未來的偵查作為。

今年4、5月間，掀起京華城案及北士科案等爭議，有民眾、台北市議員鍾小平赴北檢告發柯文哲及彭振聲等人，涉嫌貪汙治罪條例之圖利罪，北檢分案調查。

檢方於5月間，以證人身分約談台北市政府都市發展局、都市更新處的相關人員，釐清案情。有媒體今報導，檢調預計下周將傳喚彭振聲到庭，北檢回應，全案正偵辦中，不予證實未來的偵查作為。

北投士林科技園區設定地上權案為，北投士林科技園區T17、T18地上權標案，外界質疑市府同意3基地分開招標、T17及T18免投資計畫、下修權利金底價，是否為市府高層當時下令指示。

京華城改建案爭議則是，外界質疑，台北市政府將容積率392％調至560％，容積獎勵與公益性回饋措施的對價是否對稱；以及都委會通過是否有市府高層，介入京華城的容積獎勵等部分。

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

北士科 北市 彭振聲

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