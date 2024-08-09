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犯過10多公然侮辱！曾選台中市長的「素人媽媽」這次罵警又判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾以「素人媽媽」身分參選台中市長、立委的陳美妃，選舉公報提到「作文比賽第一名」引起討論，陳6月和社區保全衝突又辱罵警察「垃圾」，連兒子也襲警；法院以陳女20多年來犯過10多起公然侮辱、3件妨害公務，沒從中得到教訓，這次再依妨害公務、傷害等罪，判陳女母子均拘役59日，可上訴。

檢警調查，陳女（53歲）5月31日晚上9點多在北屯住家社區大樓管理室和管理員、住戶爭執，轄區水湳派出所鄭姓巡佐、李姓警員到場處理並詢問糾紛內容時，陳女質疑李員沒依現行犯逮捕管理員，警方也告知不符規定，陳卻認為警方袒護保全公司，當場對李員說「你可以滾了。」

陳女講完又折返回來，再對李員說「我們不跟這個什麼『垃圾』講話」、「這一種叫做什麼，這一種叫做為民服務的『垃圾』」當場侮辱。李員告知陳女是現行犯要逮捕她，但陳女的兒子卻上前推擠、揮打警員頭部強暴，釀李員臉部挫傷紅腫，母子兩人都被依妨害公務逮捕送辦。

檢方訊時，陳女辯稱「我有講這樣的話，但這是情緒上用語」，陳的兒子則坦承不諱。檢方以陳女涉犯侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌，陳子涉犯妨害公務罪、傷害等罪嫌，偵結將2人向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌，陳女、陳子不思理性解決問題，陳女和管理錢糾紛，竟遷怒到場警員，出言使其難堪，陳子見警方要執行逮捕勤務，不反思自己媽媽所作所為，竟出手攻擊警察成傷。

法院也說，斟酌陳女2000年至今，至少犯過10件以上公然侮辱、3件妨害公務，沒有從中習得教訓，仍恣意辱罵他人，欠缺自省能力，陳子則無錢案紀錄，母子也未和警方和解。

法院依公務員依法執行職務時，當場侮辱罪，判陳美妃拘役59日，得易科罰金，另依傷害罪判陳的兒子拘役59日，得易科罰金。

陳美妃6月曾在社區和保全衝突。圖／民眾提供
陳美妃6月曾在社區和保全衝突。圖／民眾提供
陳美妃曾競選台中市長、立委，但她和社區住戶不睦，6月衝突時罵警察垃圾，兒子也跟著襲警，母子雙雙被判拘役59日。圖／報系資料照
陳美妃曾競選台中市長、立委，但她和社區住戶不睦，6月衝突時罵警察垃圾，兒子也跟著襲警，母子雙雙被判拘役59日。圖／報系資料照

公然侮辱 妨害公務

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