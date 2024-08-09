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影／板橋男酒駕闖紅燈 見警心虛逃竄還棄車阻擋...連吃12張紅單

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市杜姓男子日前酒後騎機車闖紅燈，正巧被在路口停等紅燈巡邏員警目睹，立即鳴警笛尾隨追人，杜男為躲避查緝，一路闖紅燈又逆向，因鑽進死巷無路，棄車徒步逃跑仍遭逮，因杜男拒絕酒測，警方依法開出12張罰單，共19萬4400元，同時查扣杜男機車。

本月6日深夜近11時，板橋警分局沙崙派出所員警謝護佑與張柔葳執行巡邏勤務，在板橋區溪崑二街112巷與板林路口等紅燈時，前方燈號才轉綠，就看到機車騎士杜姓男子（38歲）從右前方闖紅燈從眼前經過，立即鳴警笛尾隨追人。

杜男為躲避查緝，一路闖紅燈又逆向，騎至溪北路與溪崑二街口旁巷子，恰好該巷道的末端與板林路相接處為私有地與道路用地的交界處，民眾在私有地與道路用地之間，設置一座鐵門隔開，因鑽進死巷無路，杜男只好棄車徒步逃跑，躲進樹林區博愛街巷子裡，前後逃竄路程約500公尺仍遭逮。

因渾身酒味的杜男扛絕酒測，員警將人帶返派出所依照酒後駕車交通程序辦理，依法開出違反酒後駕車拒檢拒測1張、闖紅燈2張、紅燈右轉2張、未依規定使用燈光5張、駛入來車道、不服稽查取締拒檢逃逸共12張違規舉發罰單，共19萬4400元。

板橋警分局呼籲，如有飲酒時千萬不要駕車，也不要宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送，合力共同維護交通安全，以免受罰時後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子日前酒後騎機車在板橋區闖紅燈見警心虛逃竄還棄車阻擋，最後仍難逃板警追捕遭逮，因拒測被開12張違規罰單共19萬4400元。記者王長鼎／翻攝

罰單

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