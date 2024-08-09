影／板橋男酒駕闖紅燈 見警心虛逃竄還棄車阻擋...連吃12張紅單

新北市杜姓男子日前酒後騎機車闖紅燈，正巧被在路口停等紅燈巡邏員警目睹，立即鳴警笛尾隨追人，杜男為躲避查緝，一路闖紅燈又逆向，因鑽進死巷無路，棄車徒步逃跑仍遭逮，因杜男拒絕酒測，警方依法開出12張罰單，共19萬4400元，同時查扣杜男機車。

本月6日深夜近11時，板橋警分局沙崙派出所員警謝護佑與張柔葳執行巡邏勤務，在板橋區溪崑二街112巷與板林路口等紅燈時，前方燈號才轉綠，就看到機車騎士杜姓男子（38歲）從右前方闖紅燈從眼前經過，立即鳴警笛尾隨追人。

杜男為躲避查緝，一路闖紅燈又逆向，騎至溪北路與溪崑二街口旁巷子，恰好該巷道的末端與板林路相接處為私有地與道路用地的交界處，民眾在私有地與道路用地之間，設置一座鐵門隔開，因鑽進死巷無路，杜男只好棄車徒步逃跑，躲進樹林區博愛街巷子裡，前後逃竄路程約500公尺仍遭逮。

因渾身酒味的杜男扛絕酒測，員警將人帶返派出所依照酒後駕車交通程序辦理，依法開出違反酒後駕車拒檢拒測1張、闖紅燈2張、紅燈右轉2張、未依規定使用燈光5張、駛入來車道、不服稽查取締拒檢逃逸共12張違規舉發罰單，共19萬4400元。

板橋警分局呼籲，如有飲酒時千萬不要駕車，也不要宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送，合力共同維護交通安全，以免受罰時後悔莫及。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康