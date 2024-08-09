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台男勾結陸人 買賣台灣護照遭訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片
中華民國護照。示意圖／聯合報系資料照片
陸籍男子韋堅飛持台籍男子劉慶昇的護照入境加拿大遭遣返，檢方循線查出劉與韋的犯罪集團合作，遊說數名友人辦假護照，以每本六千至七千美元價格賣給犯罪集團。台北地檢署偵結，昨依護照條例、組織犯罪防制條例等罪起訴劉及護照賣家共七人。

因劉慶昇協助變賣護照，嚴重損害我國護照國際公信性，免簽證優惠恐遭取消，另故意將與集團聯繫的電話投海滅證、隱瞞共犯，北檢認無悔意，建請法院從重量刑。

檢方查出，綽號「Ｋ」的韋堅飛、陸籍女子魏志紅、愛爾蘭籍的ＣＨＥＮ ＸＩＡＯ、新加坡籍的ＬＥＥ ＹＯＮＧ ＢＲＥＮＤＡＮ與ＫＯＨ ＹＩＮＬＩＮ等人，在境外共組國際犯罪集團，透過臉書社團徵求蒐購我國護照，以ＬＩＮＥ與賣家聯繫，五人都遭通緝

去年八月，劉慶昇從臉書得知韋堅飛的集團欲蒐購我國護照，劉缺錢又恰與韋的容貌相似，便提供大頭照給犯罪集團合成，再持該大頭照申辦護照，將護照轉交給韋後獲利七千美元。劉的女友與韋的妻子容貌也相近，劉說服女友辦理假護照並賣出，拿到了七千五百美元。

為了避免買家與賣家容貌差異過大，韋堅飛等人先請賣家提供大頭照，再挑選臉型特徵接近的買家，合成賣家與買家的大頭照。韋堅飛將合成照傳給賣家，賣家向外交部領事事務局申辦護照，再將護照交給組織成員，每本男性護照賣六千美元、女性護照賣七千美元，若是急件或有特殊情事則再加價。

劉慶昇隨後加入犯罪集團，擔任韋堅飛於我國境內的代理人及聯繫窗口，替韋尋覓賣家，指導、協助友人申辦護照，檢方查獲十一本我國護照。加拿大關務人員因發現韋堅飛使用劉慶昇護照入境，將韋遣返至出發地，並通知我國駐外單位。魏志紅則是持假護照入境我國時被逮，桃園地檢署依護照條例起訴，她在審理期間遭通緝。

護照 賣家 通緝

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