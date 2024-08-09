桃園航空城徵收案 2地主告贏內政部

桃園航空城附近地區第一期區域徵收案，法院判決鍾姓、陳姓地主勝訴。本報資料照片 桃園航空城是台灣史上最大的土地徵收案，總開發面積逾四千公頃；鍾姓、陳姓地主不滿土地被強制納入第一期區域徵收範圍，以內政部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院認為內政部審議小組未審酌公益性、必要性及比例原則，昨撤銷徵收鍾女、陳土地的處分，可上訴。

陳得知判決結果，感謝法院作出公平、公正的判決，認為法官一方面要顧及政府的開發，一方面顧及人民權益，而他們抗爭十多年，如今終於撥雲見日。鍾女則說，他們一路走來很久、很累，得知判決結果很高興。

內政部二○二○年核准桃園市政府為辦理桃園航空城第一期特定區區段徵收案，確定徵收九五○七筆、面積達一○一七．一公頃位於大園區的土地；桃市府事後通知各個所有權人，並公告徵收的私有土地共有八七二○筆、面積達九三八．二七公頃。

陳與鍾女不服土地被強制徵收，提訴願遭駁回，再提行政訴訟。北高行認為，核准徵收處分機關應審酌是否具有公益性、必要性及合於比例原則，且內政部同時核准徵收多數土地，原則上應個別審查各個土地是否符合徵收公益性、必要性、比例原則及法定要件。

根據審議小組歷次會議紀錄，都沒有討論劃入鍾女、陳的土地範圍有何維護公義的關聯性及必要性，或衡量相關利益，且鍾女、陳的土地對於徵收案究竟有何種程度的不可或缺及必要？是否以徵收土地所有權作為手段，以利取得國家開發經費而已？審議小組沒有敘明，就作出核准徵收的決議，顯未經實質審查而恣意判斷，處分有違誤，判決撤銷。