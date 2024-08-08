全台最大「桃園航空城」徵收案...2地主提告內政部 法院判他們贏了

桃園航空城是台灣史上最大的土地徵收案，總開發面積逾四千公頃；鍾姓、陳姓地主不滿土地被強制納入第一期區域徵收範圍，以內政部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院認為內政部審議小組未審酌公益性、必要性及比例原則，今判決撤銷徵收鍾女、陳土地的處分，可上訴。

陳得知判決結果，感謝法院作出公平、公正的判決，認為法官一方面要顧及政府的開發，一方面顧及人民權益，而他們抗爭十多年，如今終於撥雲見日；鐘女則說，他們一路走來很久、很累，得知判決結果感到很高興，感謝律師團的幫忙。

律師團指出，很開心法院捍衛人民的居住權、財產權，且認為徵收土地徵收要考量公益性、必要性與比例原則，並要清楚說明徵收理由。

內政部2020年核准桃園市政府為辦理桃園航空城第一期特定區區段徵收案，確定徵收9507筆、面積達1017.1公頃位於大園區的土地；桃市府事後通知各個所有權人，並公告徵收的私有土地共有8720筆、面積達938.27公頃。

鐘女、陳不服土地被公告強制徵收，提訴願被駁回，再提行政訴訟；北高行認為，核准徵收處分機關應審酌是否具有公益性、必要性及合於比例原則，且內政部同時核准徵收多數土地，原則上應個別審查各個土地是否符合徵收公益性、必要性、比例原則及法定要件等。

北高行指出，審議小組以不合土地使用管制為由，做成徵收的處分，但即使不合土地使用管制，國家也有採取其他損害較為輕微的替代手段，區域徵收並非達成土地使用管制不得不採的必要手段，也不是侵害最小的方式。

另外，根據審議小組歷次會議紀錄，均沒有討論劃入鐘女、陳的土地範圍有何維護公義的關聯性及必要性，或衡量相關利益，且鐘女、陳的土地對於徵收案究竟有何種程度的不可或缺及必要？是否以徵收土地所有權作為手段，以利取得國家開發經費而已？