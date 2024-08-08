嘉義男酒駕肇禍導致對方死亡 國審判2年緩刑5年

嘉義縣朴子市張姓男子今年8月間晚上涉嫌酒後開車載妻返回東石鄉老家，途中與蔡姓男子自小客車發生擦撞，2車掉落於路旁農田，蔡男送醫不治，因屬於故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民法官法審判，今天下午宣判，張男2年有期徒刑，緩刑5年，向公庫支付80萬元，240小時義務勞務且接受8場次法治教育。

去年8月間某晚，張男在太保市某快炒店飲酒後，駕租賃小客車返家後，又開車載妻前往東石鄉老家及轉往朴子醫院。晚上10點多，行經東石鄉龍港村縣道166線5公里200公尺處，與蔡男駕駛的自小客車發生碰撞，2車都掉落路旁田地裡，蔡男送醫不治死亡。張男酒精濃度值達每公升0.52毫克。

國民法官及職業法官所組成之合議庭審理，被告嚴重超速、酒後駕車，造成被害人死亡。然被害人也有沒有繫安全帶等過失，肇事原因並非可全部歸責於被告，又被告犯罪後態度懇切，和解金額高達1500萬元，並取得被害人家屬原諒，及參考被害人家屬意見等。量犯刑法不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑2年。緩刑5年。應於本判決確定之日起4年內，向公庫支付80萬元，240小時義務勞務、8場次法治教育課程。緩刑期間付保護管束。可上訴。

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