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偵查佐翻攝警政知識聯網偷查民眾個資 捐15萬獲判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

時任台北市警松山分局偵查佐謝宇清涉嫌接受友人的委託查詢民眾個人資料，檢方依違反個資法將謝起訴；台北地院審理，謝認罪，同意支付公庫15萬元，法官2罪判他應執行有期徒刑1年4月，緩刑3年。可上訴。

謝宇清獲判緩刑的主要理由是認罪，過去也沒有受有期徒刑以上刑宣告的紀錄，且2名被害人也表示不願追究。

調查局航業調查處基隆站偵辦1起違反菸酒管理法案件時，意外從1名當事人的手機中發現存有謝宇清以手機翻攝警政知識聯網系統查詢特定人個資的影像，通報警政署政風室，將謝移送法辦。

檢察官指控，謝涉嫌於2021年2度於警政知識聯網系統中不實輸入「偵辦黎峻宇販毒案」等查詢事由，藉此查詢民眾的前案紀錄，再以手機翻攝查詢頁面後，將個人資料透過通訊軟體傳出。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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