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環團訴請修改用電大戶條款案遭駁 二審發回更審

中央社／ 台北8日電

綠色和平基金會等認為「用電大戶條款」並未有效規範企業且無助減碳，提起訴訟請法院令經濟部修訂條款，遭一審裁定駁回而提抗告。二審今天廢棄原裁定，發回北高行更審。

二審最高行政法院今天指出，人民或團體對法規命令的訂定，僅有提議權，並無請求行政機關訂定法規命令的公法上請求權。

因此人民如依行政訴訟法第8條第1項規定，提起一般給付訴訟，請求行政機關修訂法規命令者，因欠缺公法上請求權，應認其訴為無理由，予以判決駁回，而非起訴不備合法要件。

二審今天將原裁定廢棄，發回台北高等行政法院更為裁判。

全案緣於，經濟部於民國109年12月31日公告「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱「用電大戶條款」，並於110年1月1日上路。

「用電大戶條款」規定，用電5000瓩以上大戶，5年內需建置10%綠電，盼能建立企業使用綠電典範，將影響約300家企業，可創造約1GW再生能源交易市場，後續每2年會定期檢討適用對象範圍。

綠色和平基金會與環境法律人協會及來自台北巿、新北巿及屏東縣的4名居民，共同於110年2月3日向台北高等行政法院提起行政訴訟，控告經濟部。

原告主張「用電大戶條款」受規範企業少且疏於減碳，不僅拖累台灣能源轉型進度，更將人民置於極端氣候帶來的災害風險中。

原告請求法院令經濟部應按再生能源發展條例相關規定揭示的「抑制溫室氣體排放」、「配合我國溫室氣體減量及管理法之法定減碳目標」、「因應我國氣候環境」及「達成再生能源發展條例法定推廣目標之立法授權意旨」，修訂「用電大戶條款」。

一審認定，原告起訴不備合法要件，裁定駁回，案經抗告，由二審最高行政法院審理。

再生能源 減碳

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