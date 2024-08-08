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陸軍步兵旅士兵謊稱A型流感 變造診斷證明想騙假下場慘

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陸軍步兵第203旅軍事訓練役許姓士兵今年1月14日收假卻不想回營，突發奇想請人以修圖軟體變造診所診斷證明，並以line回傳給連輔導長，謊稱自己感染A型流感，經輔導長檢視診斷書察覺有異，戳破謊言，他才坦言造假，當晚也銷假歸營，法官認他犯意圖免除職役詐偽未遂罪處6月。

台南憲兵隊調查，許自今年1月12日晚間6時許起至同年月14日晚間7時30分止休假在外，因不想返回營區，當晚6時16分許，以line向張姓輔導長謊稱感染A型流感，隨後先後傳送經變造診斷證明書照片2張給張。

經輔導長檢視診斷證明書內容察覺有異，質疑該診斷證明書照片造假，他才向輔導長坦認造假，並依其要求於當晚8時返回部隊。而許則於2月底退伍。

許於台南憲兵隊詢問時坦承不諱，與輔導長證述相符，且有陸軍步兵第203旅休假人員名冊、line對話紀錄及變造診斷證明書照片等資料佐證，事證明確。

法官認他犯陸海空軍刑法中意圖免除職役詐偽未遂罪及刑法行使變造準私文書罪，以一行為同時觸犯2罪名，從重依意圖免除職役詐偽未遂罪處斷。許雖已著手意圖免除職役詐偽行為，但為未遂犯，依法減輕其刑。

台南地院審酌，許於行為時為現役軍人，未能遵守軍紀，竟意圖免除職役，以變造診斷證明書的詐偽手段向輔導長請假，影響國軍戰力整備，行為實有不該，惟念被告經輔導長察覺有異、要求立即返營，當晚8時許返回部隊而未遂，及犯後坦承犯行態度等一切情狀，認許犯意圖免除職役詐偽未遂罪處6月，可上訴。

台南地院審酌，許男行為時為現役軍人，意圖免除職役，以變造診斷證明書的詐偽手段向輔導長請假，影響國軍戰力整備，認他犯意圖免除職役詐偽未遂罪處6月。圖／取自陸軍步兵203旅臉書
台南地院審酌，許男行為時為現役軍人，意圖免除職役，以變造診斷證明書的詐偽手段向輔導長請假，影響國軍戰力整備，認他犯意圖免除職役詐偽未遂罪處6月。圖／取自陸軍步兵203旅臉書

台南 憲兵

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