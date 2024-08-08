律師組「軍師團」協助詐欺集團串證 首謀鄭鴻威再延押2個月

律師組「軍師團」協助詐團串證，首謀律師鄭鴻威、鄭的助理林佳毅起訴後羈押，2人押期將屆，台北地院審問檢辯意見，今天裁定鄭自8月13日起延長羈押禁見2月，林以20萬元交保，限制住居台南市，如不能具保，自8月13日起延長羈押禁見2月。

依檢方調查，鄭鴻威是詐欺、洗錢犯罪集團的首謀，將偵查秘密洩漏給詐團的上游組織，另牽線給其他律師要求接案以後回報機密。

檢方調查，鄭鴻威的助理林佳毅受鄭指示聯繫其他律師，並彙整相關涉案律師的情資，由鄭勾結詐團洗錢、詐騙，為了避免犯行曝光，還找上具有會計師專業背景李昊承以虛擬貨幣洗錢，以便掩飾犯罪所得。

律師組團當詐欺集團幕後軍師一案，源於檢調人員2023年8、9月偵辦數起詐團案件，查出鄭鴻威、黃耕鴻等多名律師涉嫌趁陪同詐騙案「車手」接受偵訊時，利用閱卷機會刺探檢察官聲押的偵查卷證，獲知再通報給詐團違法利用。