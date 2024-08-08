宜蘭礁溪泰籍移工棄屍案偵結 雇主遭起訴、3移工緩起訴

宜蘭44歲林姓男子非法雇傭4名泰籍逃逸移工，安排他們住在礁溪鄉工地宿舍，其中1名男性移工長期酗酒，今年5月底因慢性酒精濫用併發症死亡，林男知悉後吩咐其他3名移工一同棄屍，還謊稱會報警。檢方日前依遺棄屍體罪起訴林男，緩起訴3名移工。

起訴書指出，林男今年4月12日聘僱泰籍移工2男2女到工地做工，分別是C男、N女、T女、M男（以上依各人名字首字母代稱），其中C男和N女是男女朋友關係。5月27日下午2時許，N女在工地宿舍發現C男倒臥在地沒有聲息，趕緊通知林男。

林男趕回宿舍，確認C男已經死去，當下並未報警，請人將尚在外頭的T女與M男載回宿舍，告訴他們收拾行李，等會兒要把C男的遺體載到礁溪山區路邊放置，再行報警；N女等3人同意，一行人下午4時許將C男遺體放上林男的車輛後座，出發尋找棄屍地點。

林男開著車，M男坐在副駕，N女、T女與C男的屍身並排坐在後座，一直在礁溪打轉尋找棄屍地點，晚上8時許終於開進櫻花陵園，停靠在攔砂壩旁。林男打開車門搬出C男遺體，推落攔砂壩，隨後將3名移工載往台北另一處住處，並未報警。

行動結束後，N女難以承受失去男友的痛苦與棄屍的良心譴責，隔日上午傳訊息給C男在泰國的妹妹，告訴她「C男已死」、「屍體被棄置」、「我要自首」等語；C男妹妹下午向泰國駐台辦事處報案，層層轉知宜蘭縣警局礁溪警分局，追查到林姓男子，才真相大白。

法醫驗屍，C男死於慢性酒精濫用併發症，是自然死亡。林男在偵查中辯稱，N女害怕逃逸移工的身分被發現，才要求他開車棄屍；然而N女等人皆否認，檢方也認為應該是林男不願因非法雇傭逃逸外勞被開罰，才主動棄屍並謊稱會報警。N女、T女與M男坦承犯行。

檢方依犯刑法247條遺棄屍體罪，起訴林男；N女、T女與M男坦承犯行且深表悔意，N女還主動聯繫死者家屬，檢方處以緩起訴，目前3人都在移民署宜蘭收容所收容中。

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