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周玉蔻不認罪！指黃國昌「教室硬上女學生」：是以幽默的方式呈現

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨立委黃國昌不滿媒體人周玉蔻在臉書指稱他「教室硬上女學生」等提告，周女依加重誹謗罪起訴，台北地院今天開庭，周的律師稱周不是故意犯罪，還指黃是政治人物、曾任大學教授，黃的過去應可受公評，否認犯罪。

周玉蔻的律師表示，周是對可受公評的事予以評論，發文時，黃國昌可能是「未來」的法務部長人選，其人品、人格、經歷可為善意評論，且周是以幽默、諷刺的方式來呈現。

周的律師說，黃國昌任教職期間與女學生發生戀情，邱毅早就提過，但黃當時對邱毅開記者會的內容並沒有反駁，也承認與學生超越師生的互動，周女不構成誹謗罪。

周玉蔻的律師說，本案另有民事訴訟，周女被判賠30萬元，理由為查證不足，周女已依判決給付30萬元給黃。

黃國昌的告訴代理人說，黃國昌已澄清是在學生畢業後才與之交往，周玉蔻缺乏查證，更獨創案情指黃在教室「硬上」，是捏造事實，周玉蔻迄今未承認錯誤，有關臉書、新聞仍持續詆毀黃國昌的名譽，無從與周女談和解。

周玉蔻2023年6月13日在臉書發文「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」等，。

黃國昌認周玉蔻的臉書惡意捏造，向台北地檢署提告加重誹謗罪，另向台北地院提起民事訴訟，向周求償100萬元並刪除臉書上污衊文章及須刊登本件判決。

台北地院民庭審理認為，周玉蔻所提事證不足，認定她的發文已侵害黃國昌名譽，審酌雙方社會影響力，判周玉蔻須賠償30萬元確定。

刑事誹謗部分，檢方偵查認為，周玉蔻否認犯行，依台北地院民事判決，周玉蔻的發文確實貶損黃國昌的社會評價，今年6月依加重誹謗罪起訴周玉蔻。

周玉蔻（左）今天出庭不認罪。記者王聖藜／攝影
周玉蔻（左）今天出庭不認罪。記者王聖藜／攝影
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 律師 黃國昌

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