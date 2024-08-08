知名律師勾串警員...奪老人上億遺產 遭羈押抗告結果曝光
知名律師蔡鴻燊被控與新北市多名里長結夥，利用法律漏洞，盜領無人認領、往生獨居老人的遺產，並透過台北市中山警分局建國派出所警員駱勁達配合查詢個資，3年內成功詐取上億元款項，檢方搜索約談後，聲押蔡鴻燊與共犯吳展榮、王煜堤獲准，蔡等3人不服提抗告，台灣高等法院今駁回抗告，3人確定羈押禁見。
高院指出，台北地院認定蔡鴻燊等3人涉犯加重詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且足認有勾串證人、湮滅證據及反覆實施同一犯罪之虞，若只讓3人交保、責付或限制住居，不足以確保
追訴程序順利進行，而有羈押禁見、通信必要，故裁定羈押禁見，並無無違誤或不當，3人抗告無理由。
據調查，二○二○年間，新北市永和區前安和里長鄧長安知悉轄內獨居老人陳月英往生後，留下一間不動產與上千萬元存款，心生歹念，找友人蔡尚岳討論謀取遺產，蔡尚岳再找蔡鴻燊諮詢，蔡鴻燊提議先偽造「假遺贈」文件，製造陳婦生前要把遺產贈與林緻菱假象，再由他出面公證，藉法律漏洞順利把陳婦名下不動產移轉，帳戶款項也全領走。
3人得手後認為有利可圖，由蔡尚岳開設全絨公司，找王煜堤擔任經理、吳展榮擔任業務，招募更多業務加入，在雙北「開發」獨居老人往生標的，成功介紹案件事成可抽佣，再透過駱勁達查詢個資，確認往生者是否有親人，每筆查詢代價1萬元。
調查顯示，蔡鴻燊等人成功詐取7筆不動產，有些直接出售變現，有些拿去抵押貸款花用，估計不法所得上億元。二○二二年間，蔡鴻燊利用相同手法，在台北市成功詐取一名獨居老人土地，之後去銀行冒領上百萬現金存款時，被行員發現文件有假，緊急通知往生者在美國女兒回台，女兒向刑事局提告，全案才曝光。
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