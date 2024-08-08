假車牌違法上路猖獗！桃市偽牌上升高達460%、警嚴正執法

交通記點新制去年施行後，掛假車牌的問題越來越多，桃園警方最新統計，今年1到7月共查扣84件偽造車牌案件，較去年同期大幅增加69件，上升比例高達460%。警政署為遏止歪風，除了建議交通部研議強化號牌防偽設計，也提議增訂「沒入」處罰，以加重懲處。

桃園市警局交通警察大隊員警昨執行取締交通違規勤務，在路上發現一輛銀色小貨車疑似懸掛假車牌，以巡邏車上裝設的「AI巡防系統」辨識，經系統確認車牌不符，查證該名年近7旬的游姓老翁，因酒駕車牌遭吊扣，聽信友人能透過特殊管道買到原車牌，便傻傻付了新台幣1萬8千元給友人，將偽牌掛在車上。

案經調查，游姓老翁表示並不知道掛在自己所屬車輛的偽造牌號行駛在道路上屬於違法，全案偵訊後，依偽造文書之罪嫌移請桃園地方法院檢察署偵辦。

為源頭遏止假車牌猖獗，警政署向交通部公路局建議研議強化號牌防偽設計，避免遭輕易偽造；受害車主陳述意見時，應優先受理並暫停裁決作業，確認遭不法利用後即予撤銷違規通知單；同時受害車主表示欲更換號牌意願時，建議依規費法相關規定，主動協助受害車主實車查核，並予以車主免收規費換牌事宜。

此外，警政署考量車輛懸掛偽造、變造號牌行駛除違反道路交通管理處罰條例第12條規定外，亦同時涉犯刑法第212條及第216條之偽造文書罪嫌，屬惡性重大違法（規）行為，建議交通部考慮增訂「沒入」處罰，以加重懲處，遏阻此類不法行為發生。