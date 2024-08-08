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打詐四法加大力道 數位、金融全面防堵

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

行政院8日宣布打詐四法將上路，盼各部會儘速完成子法修訂與「打詐綱領2.0」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院8日宣布打詐四法將上路，盼各部會儘速完成子法修訂與「打詐綱領2.0」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】政府期待《打詐四法》上路，透過身分查核、GPS與M化車追蹤、阻斷漫遊等方式，可讓民眾對打詐更有感！行政院長卓榮泰8日針對《打詐四法》開始落實表示，今年總預算有將打詐預算大幅增加約4.8倍，盼各部會能儘速完成子法修訂，全面推動「五打七安」，加強打擊黑、金、槍、毒與詐，讓民眾有感。

五部會聯合打詐

刑警局局長周幼偉表示，《詐欺犯罪危害防制條例》涵蓋金融防詐、電信防詐與數位經濟防詐、溯源打詐執法與詐欺犯罪被害人保護等面向，分別由金管會、通傳會、數發部、法務部與內政部負責，金融機構將加強身分查核、設立暫停存領、拒絕建立業務關係等措施，阻斷金流流向詐騙集團

電信防詐則會透過核對身分、阻斷國際漫遊等方式，落實實名登錄。數位經濟方面，盼透過揭露資訊、驗證身分、停止網域服務等方式，全面防堵民眾接觸到詐騙集團，行政院也在著手制定「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，盼擴大打詐力道，讓民眾有感。

卓榮泰盼民眾有感

《通訊保障及監察法》與《刑事訴訟法》專章方面，法務部官員指出，將透過GPS紀錄、M化車追蹤車手、定位詐騙機房，且追蹤不會涉及通訊內容。卓榮泰重申，施政首重「五打七安」，政府不遺餘力地打擊黑、金、槍、毒、詐，保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安

《洗錢防制法》方面，將強制納管虛擬資產、加強控管第三方支付，且洗錢1億元以上會提高刑責，另外還有自首條款，若詐團成員協助溯源可減免刑責。卓榮泰則交代各部會，需儘速完成配套子法，還有協助研擬「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」。

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卓榮泰 詐欺 詐騙集團

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