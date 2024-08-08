台南男僅因玩牌起紛爭 持刀砍傷堂弟左手毀了廚師工作

黃姓男子去年7月30日傍晚在台南住家倉庫處，與親友玩撲克牌，因賭資分配起爭執，堂弟居間調停，引發他的不滿而口角，離開後持開山刀折返現場，堂弟逃跑之餘，手部及背部仍遭揮砍7下，經近1年的治療左手仍提不起鍋鏟，沒辦法當廚師了，法官認黃犯重傷害罪處5年2月刑。

檢警調查，黃因紙牌消遣遊戲起口角，手持總長度約19.5寸開山刀，無視堂弟逃跑及親友阻擋，向堂弟手部揮砍3次、背部揮砍4次，致堂弟雙上肢、背部多處刀傷併神經、肌肉、血管、肌腱斷裂等傷勢，其中左手傷勢已達到嚴重減損機能程度。

案經堂弟提起刑事附帶民事告訴外，法院並核發暫時保護令，黃不得對堂弟實施身體或精神上不法侵害行為、不得為騷擾、接觸、跟蹤行為，且應遠離其住家至少100公尺。而民事部分仍在審理中。

黃於偵訊、審理中均坦白承認，與堂弟證述內容大致相符，並有奇美醫院相關診斷證明書及檢附病情摘要等，合議庭認事證明確。

堂弟表示，現在左手大拇指、食指沒有力氣，神經部分還是會麻；他原本是從事餐飲業，左手需要拿鍋鏟，現在只能握著鍋鏟，卻提不起來，導致他沒有辦法從事原本的工作，醫生說最多就是恢復到原本的6、7成，以後就是這樣子了。他說，左手5指中，除大拇指、食指外，另3指仍能正常活動

合議庭認黃是成年人，對於手部為人體重要肢幹，就日常生活、工作的便利性有莫大的影響，而人突遭攻擊，本能上會使用手阻擋以保護頭臉部，應該明瞭。

合議庭認為，黃所持開山刀，總長度約19.5寸、刀刃長度約15.5寸，若朝人體揮砍，不僅易產生皮開肉綻的情況，更有可能因砍傷位置、力道等因素影響，造成嚴重傷勢，毀敗或嚴重減損肢體的機能，而他仍持開山刀向堂弟手部揮砍3次、背部揮砍4次，致左手於傷後歷經近1年的治療，殘留的後遺症仍達到嚴重減損機能的程度，已嚴重影響堂弟案發前原本的工作，經濟上受有重大衝擊，且依目前醫療水準並無治癒的可能性。

合議庭審酌，2人是堂兄弟關係，僅因紙牌消遣遊戲而起紛爭，黃一時氣憤下持開山刀朝堂弟揮砍數次，造成其皮開肉綻，其中左手所受傷勢達嚴重減損機能程度，致堂弟必須放棄原有工作，人生規畫及經濟大受影響。黃犯後坦認犯行，也有與堂弟調解意願，惟因合理賠償金額認知差距過大而未果。