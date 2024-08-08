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當天8點要出獄…他沒忍住清晨持筆刺傷獄友、管理員 再判4年半
梁姓男子去年4月30日在基隆監獄服刑期滿出獄當天，因不滿高姓獄友在其服刑期間，屢屢指責其作業不力，在舍房內，趁高熟睡時，雙手各持原子筆2支，刺向高左眼、頭部、後腦，高因驚醒反抗而未遂。但左側眼瞼、臉部等仍處被刺傷。另趕來的2名管理員也被刺傷。法官日前依重傷未遂罪等判處梁有期徒刑4年6個月。
基隆地院判決書指出，梁男於民國112年4月30日上午8點服刑期滿出獄，但因不滿高在其服刑期間，屢屢指責其作業不力，意，在當天清晨5時22分許，在基隆監獄舍房內，趁高熟睡時，雙手各持原子筆2支，刺向與同房的高男左眼、頭部、後腦，高男驚醒後反抗而未遂。
高男驚醒後反抗後，梁男仍持續以原子筆刺向高男身體各部位，造成高左側眼瞼及眼周圍撕裂傷、臉部多處刺與脖子、胸口、肚子多處抓傷及刮傷等。
監獄陳姓、林姓管理員等發現騷動後趕至制止，並將梁帶離現場，但在房門外走道時，梁又持原子筆刺向執行公務的陳頭部，造成頭皮撕裂傷；此時，林姓管理員再行制止，過程中林男鼻子亦遭梁的原子筆刺傷，陳等將梁男以現行犯逮捕送警處理。
梁男矢口否認犯行，辯稱攻擊高、陳、林三人的不是他，如果沒有錄影、拍照，就不能說是他攻擊的，
高姓被害人說，梁男趁他睡覺時，持原子筆刺他的左眼、頭部、後腦杓，他被驚醒發現梁站在其的正前方，他問梁「你為什麼刺我」，梁雙手都拿原子筆，沒說話，管理員把梁男帶走，梁當天就出獄了。兩人同房不到兩個月，沒有債務糾紛也沒有恩怨。
法官審理指出，梁男因罪入獄執行，應悔思改過，僅因一時細故，在出獄時以暴力方式，持筆傷害同監舍獄友，造成血流不止，雖最終幸未毀敗或嚴重減損高男眼睛視力，仍造成其身上有多處傷口，惡性非輕。
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