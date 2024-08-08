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誤用攝影師照父親節挨告 謝國樑致歉：盼當面拜訪溝通
基隆市政府未經攝影師陳錡暉同意，擅自使用陳所拍攝的基隆火車站南站星宇航空候車亭照片，陳錡暉今天在議員鄭文婷及律師陪同下到基隆地檢署提告謝國樑，涉嫌侵害他人著作財產權。謝國樑則再次表達歉意，希望可以當面拜訪，會繼續溝通。
議員鄭文婷說，基隆市政府不僅將陳先生的創作拿給媒體做為報導使用，基隆市政府的官方網站也一併刊登陳的創作，市長謝國樑、副市長邱佩琳兩人的個人臉書粉絲頁，也是一樣未經同意擅自使用。
鄭文婷指出，市府指派新聞科長劉禹辰、法制科科長黃宗馥及綜合發展處長郭憲平處理後續。在協商過程中，陳先生要求謝國樑比照副市長邱佩琳一樣，在謝國樑個人的臉書公開道歉，但謝國樑以已透過新聞稿向陳先生致歉，新聞版面道歉的效果應該大於臉書道歉為由，拒絕陳先生的請求，引致陳先生不滿。
陳錡暉表示，事後僅副市長在臉書公開致歉，但市長一直未在臉書致歉，未感受到市長的誠意，非常遺憾，會提出告訴就是希望市長尊重人民的智慧財產權。
陳錡暉今委託律師郭祐舜律師提告，陳錡暉表示，會在今天父親節提告，是要讓謝國樑記住這件事。
謝國樑今天出席活動回應表示，第一時間就有向攝影師表達歉意，誤用了照片真的非常抱歉，並希望能夠購買他的作品，也有表達當面拜訪之意，會繼續努力來溝通；並向大家祝福今天父親節快樂。
謝國樑今天也在臉書說，今天是父親節，身為父親，深切體會到養育孩子的責任與喜悅，每一個與孩子共度的時刻，都是最珍貴的回憶。
他並表示，今年是他人生中第一次沒有父親陪伴的父親節，許多珍貴的回憶湧上心頭。當了父親後，他更加理解每一位父親的辛勞與無私的付出。
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