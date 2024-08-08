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黃揚明爆「8位數」喬立法院長 民進黨提告聲請傳喚柯志恩

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨不滿媒體人黃揚明今年2月指民進黨開「8位數」利益喬立法院院長，向黃求償100萬元，台北地院先前傳喚立委徐巧芯作證，民進黨訴訟代理人黃帝穎今天依徐的證詞聲請傳喚國民黨高雄市黨部主委柯志恩作證，法官表示評議後決定。

黃帝穎表示，以前鴻海創辦人郭台銘控告媒體人周玉蔻「三億男案」時，法院即傳喚相關消息來源如前台北市長柯文哲、民進黨立委柯建銘等作證，此外，前衛福部長陳時中控告媒體人吳子嘉時，法院也會傳消息來源作證。

黃帝穎說，徐巧芯前次作證時指消息來源是柯志恩，以「8位數」喬立法院院長是投票行賄罪，且是重大的指控，為了釐清黃揚明有無履行媒體查證的義務，法院有必要傳喚柯志恩出庭作證。

不過，黃揚明的訴訟代理人楊永芳說，民進黨想傳柯志恩作證，但法律實務見解對媒體的言論，並非要求到完全與真實相符，傳喚柯志恩與待證事實無關。

2024年2月3日中天新聞台以「黃揚明大爆料，民進黨開出八位數字利益」為題報導，黃揚明指稱民進黨為拿下立院院長，以「8位數」利益接觸國民黨特定立委，民進黨認為黃揚明造謠，對黃提告求償100萬元並刊登澄清啟事。

媒體人黃揚明。圖／取自黃揚明臉書粉專
媒體人黃揚明。圖／取自黃揚明臉書粉專
民進黨訴訟代理人黃帝穎今天出庭。記者王聖藜/攝影
民進黨訴訟代理人黃帝穎今天出庭。記者王聖藜/攝影
國民黨高雄市黨部主委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
國民黨高雄市黨部主委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

柯志恩 民進黨 立法院 黃揚明

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