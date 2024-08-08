勾結國際犯罪集團…合成大頭照申辦我國護照 北檢今起訴7人

去年，男子劉慶昇與陸籍男子韋堅飛的犯罪集團合作，尋找五官輪廓近似者辦理假護照，買賣1本護照劉可獲利6000至7000美元不等。台北地檢署今偵結，依涉犯護照條例、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴劉及護照賣家共7人。

檢方指出，劉慶昇為本案犯罪集團在我國境內的主要代理人，變賣護照已嚴重損害我國護照國際公信性，諸多國家免簽證優惠恐面臨遭他國取消的高度風險。此外，劉故意將與集團聯繫用的電話投海滅證，隱瞞其他共犯，難認有悔意，建請法院從重量刑。

檢方查出，綽號「K」的韋堅飛、陸籍女子魏志紅、愛爾蘭籍的CHEN XIAO、新加坡籍的LEE YONG BRENDAN與KOH YINLIN等人，在境外共組國際犯罪集團，透過在臉書社團發出，徵求收購我國護照，用LINE與有意販賣護照的賣家聯繫。

為了避免買家與賣家容貌差異過大，韋堅飛等人會先請賣家提供大頭照，再挑選臉型特徵接近的買家，由犯罪集團將賣家與買家的大頭照影像合成，使合成大頭照同時貌似買家與賣家。

之後，韋堅飛將合成照傳給賣家，由賣家使用合成大頭照向外交部領事事務局申辦護照，賣家再將護照交給組織成員轉交買家，每本男性護照6000美元、女性護照7000美元為交易對價，若有急件或特殊情事可另再加價。

2023年8月3日，劉慶昇在臉書某社團發現，韋堅飛犯罪集團貼文欲出資收購我國護照，劉因缺錢孔急，於是與韋合作，提供自己的大頭照，犯罪集團將劉、韋的大頭照合成，劉使用合成大頭照申辦護照，將護照轉交給韋，獲利7000美元。

之後，劉慶昇與韋堅飛又發現，劉的女友與韋的妻子五官輪廓相近，劉說服女友配合辦理假護照並賣出。同月9日，劉將女友的護照轉交給KOH YINLIN，獲得報酬7500美元。

劉慶昇見獲利豐厚，因而加入犯罪集團，擔任韋堅飛的我國境內代理人，主動替韋尋覓賣家，擔任聯繫窗口，指導、協助其他賣家進行護照申辦作業，代韋收取賣家護照、代為支付價金，從中賺取價差，檢方已查獲11本假護照。

全案源於，外國關務人員發覺韋堅飛持用劉慶昇護照，將韋遣返並通知我國駐外單位；魏志紅因持用假護照入境我國時，因入出境資料異常遭當場逮捕，該案經桃園地方檢察署檢察官提起公訴，魏志紅審理中遭通緝。

全案經內政部移民署國境事務大隊報請北檢指揮，檢察官蕭永昌指揮國境事務大隊、警政署航空警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊共同偵辦。

檢方認定，劉慶昇及6名涉嫌販賣護照者所為，涉犯護照條例第29條第1款買賣護照罪，另外劉及男子陳柏勳涉與韋的犯罪集團有參與組織及買賣護照的犯意聯絡，涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項參與犯罪組織罪嫌，今依法提起公訴。