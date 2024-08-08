招募越南同鄉來台打黑工每日再抽成 非法仲介專吸自己人的血

移民署南區事務大隊台南市專勤隊在台南仁德區一處工地查獲3名越南籍人士非法工作，追查後發現越南籍外僑張姓女子及失聯潘姓移工，利用臉書刊登廣告，跨境招攬越南籍人士來台非法工作，並收取每人2000美元的手續費及每日新台幣200元的仲介費，專吸同鄉的血牟利。

台南市專勤隊指出，去年6月20日在仁德某處工地查獲3名越南籍人士在現場非法工作，經深入追查案情並不單純，發現這3名越南籍人士是經由張女與潘等人合夥仲介來台。

據調查，張女在臉書上刊登招攬廣告，由人在越南的母親接洽，確認欲來台工作者已備妥2000美元手續費，再由張女代購機票及辦理相關事宜，並於入境接機時收取該筆款項。後續則由潘開車接送、媒介工作與安排住宿，另從每人每日薪水抽取新台幣200元仲介費。

全案經專勤隊偵辦後移送台南地檢署起訴，經台南地方法院審理，依違反就業服務法之意圖營利媒介外國人非法工作罪，分別判處張女、潘3月刑，可易科罰金。

專勤隊隊長李建雄呼籲，民眾切勿以身試法，若因一時貪圖小利非法媒介外國人工作，此舉最高可處新台幣50萬元罰鍰，意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣120萬元以下罰金；若雇用來路不明的外來人口非法工作，依就業服務法最重可處新台幣75萬元罰鍰，得不償失。