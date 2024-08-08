衛兵睡過頭 錯過衛哨判拘役

衛兵睡過頭，害同袍站哨到早上。示意圖／ingimage 廖姓男子二年前在陸軍航空六○二旅服志願役上兵，上哨前疑因鬧鐘沒響，負責帶哨安官也睡過頭，導致凌晨四時要下哨的義務役士兵被迫站到清晨六時。廖犯後坦承過錯，法院依過失不到勤務所在地罪判拘役廿日、緩刑兩年。廖去年四月已退伍，徐姓上兵另案偵辦中。

檢方調查，廿一歲廖男當時在警衛連任志願役上兵，二○二二年十二月廿日擔任凌晨四時至六時機坪中場衛哨，疑因為手機沒電，原設定凌晨三時卅分的鬧鐘沒響，負責帶班徐姓上兵竟也睡過頭，沒到寢室帶廖男上哨。

原本凌晨四點要下哨的值哨義務役士兵遲遲等不到人，又沒有主官到場，不敢離哨，當時值十二月天氣寒冷，一站四小時，直到清晨六時下一班上哨人員到場交接，警衛連值星官得知後上報，交憲兵隊偵辦。

檢方根據義務役士兵證詞、單位衛兵輪值紀錄、軍方調查洽談資料，廖男也坦承睡過頭錯過衛哨，依陸海空軍刑法哨兵過失不到勤務所在地罪嫌，聲請簡易判決處刑。

台中地方法院審酌，廖男為現役軍人，未執行勤務所為不該，考量犯後坦承、犯罪所生危害，判處拘役，應向公庫支付一萬元。