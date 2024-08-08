包庇圖利應召站 南投警遭重判

南投司法大廈。圖／本報資料照 南投縣警局劉姓警員與當地養生館袁姓女老闆有曖昧，袁女經營的養生館從事性交易，劉員涉通風報信臨檢時間，還幫查個資。南投地院以公務員對主管事務圖利罪判劉五年四月徒刑，另以非法利用個人資料罪判刑六月。

判決指出，袁女招攬女子擔任應召小姐經營養生館，提供不特定客人進行性交易，劉員明知袁女做非法色情行業，卻因兩人有曖昧，接受袁女提供平板和手機，任職南投派出所、名間分駐所期間，利用職務之便以ＬＩＮＥ通報臨檢時間。

劉員前年四月至九月，以「小花朵」暱稱通報袁女十一次臨檢時間，對話中除互稱「親愛的」，還有提醒要抓性交易、收好保險套等語。另有男子欠袁女廿萬元，袁女要求劉員幫查對方和其老闆有無入監服刑等資料，劉員也幫她查詢。

袁女前年九月另涉妨害風化案，警方搜索時意外從她手機發現有人通報分局執行臨檢勤務日期、時段；去年三月再次搜索養身館，查扣另一支手機，查出劉姓員警通風報信、查個資。

劉員遭停職調查，辯稱臨檢勤務非他編排，無包庇能力，並稱是洩漏酒駕臨檢、查緝違反防疫規定等勤務訊息。平板和手機是袁女借他玩遊戲，不是收受賄賂。

法官認為劉員不知奉公守法、徇私洩密及包庇袁女應召站，嚴重敗壞官箴，以公務員對主管事務圖利罪判刑五年四月，褫奪公權三年；非法利用個人資料罪判刑六月。可上訴。