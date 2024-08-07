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連威而鋼都討…鄭文燦愛將涉貪限制出境出海 律師稱：海外無資產不會逃

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連威而鋼都討…鄭文燦愛將涉貪限制出境出海 律師稱：海外無資產不會逃

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園市經濟發展局前局長朱松偉被控利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，收受20萬元、iPad，連飯店房費、威而鋼都要，檢方起訴批他如地痞流氓，一審依貪汙、詐欺等罪判13年徒刑。朱因遭限制出境、出海期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭，朱對此未表示意見，但律師辯稱朱在大學任教，海外無資產，無逃亡可能，希望解除出境限制。

朱松偉（58歲）的前長官、桃園市前市長鄭文燦，因爆出在林口工五擴大用地案收賄，震撼政壇，檢方聲請羈押禁見獲准，高院7月12日駁回鄭抗告確定。

本案被告除朱松偉外，還包括廠商孫瑀、楊雲榮、陳兆義、鄭玉容、顏豐進、魏慶地、吳耿毓等7人，不過這7人一審都獲判得易科罰金之刑或緩刑。

桃園地檢署當時偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉弊案，發現他離婚後需支付贍養費，又交女友、和政商人士交流花費巨大，2016年在桃園市長鄭文燦任內擔任經發局長，2年多任期內囂張地向廠商索賄，案件爆發前就先請辭。

檢方起訴指出，朱在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難直接送20萬現金給朱，還8度替朱支付飯店費；朱另在「虎頭山智慧車輛」採購案時，傳大型重機截圖給廠商說「我想這台上下班」，結果遭對方已讀不回。

朱還接受台鎔公司副董顏豐進請求儘速通過汙染物排放權，朱並傳「老闆的朋友，趕快麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔2周內獲許可，對方也贈送2張席琳狄翁演唱會門票答謝；另朱還在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車及Apple Watch等物。

檢方還發現，朱曾多次向廠商要「維他命」，起初還以為是某種暗號，但廠商證明朱要的是「威而鋼」，本來送台灣藥商製的朱疑似不滿效果，還點名要「正宗維他命」。檢方痛批朱如地痞流氓強徵保護費。

因朱松偉遭限制出境、出海，期限將屆滿，高院今天下午開訊問庭。高檢署公訴檢察官主張朱仍有逃亡之虞，應該繼續限制。

法官詢問朱松偉意見，他答稱「沒意見」，但律師指朱目前在大學任教，家人都住在台灣，小孩還在學，海外沒有資產，沒有逃亡可能。律師表示，朱持續提供相關事證，遵期到庭，應該解除出境、出海限制，或在負擔特定條件下解除限制。法官諭知本件候核辦。

桃園市經濟發展局前局長朱松偉。圖／聯合報系資料照
桃園市經濟發展局前局長朱松偉。圖／聯合報系資料照

律師 收賄 鄭文燦

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